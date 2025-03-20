Согласится ли Россия на перемирие с Украиной: победительница "Битвы экстрасенсов" удивила предсказанием

Яна Пасинкова сделала предсказание о вероятном перемирии с Россией. Что она сказала?

Астрология, тарология, нумерология, гадание, предсказание, мольфарство, экстрасенсорика – не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

Победительница "Битвы экстрасенсов " Яна Пасынкова предвидела, согласится ли Россия на полное перемирие с Украиной.

Об этом она рассказала на своем ютуб-канале.

Тарологиня отметила, что результаты договоренностей будут в то же время хорошими и плохими.

"Результат будет одновременно лучший и худший. Договорились, есть что праздновать. В то же время могут быть какие-то непредсказуемые обстоятельства. Все шокированы, куда-то бегут, какая-то катастрофа. Это просто одновременно происходит после 23 числа", — сказала Яна Пасинкова.

Напомним, ранее победительница "Битвы экстрасенсов" Яна Пасинкова рассказала, какие территории Украине удастся вернуть из-под российской оккупации.

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