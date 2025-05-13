Согласится ли Россия на перемирие в войне: победительница "Битвы экстрасенсов" удивила предсказанием

Война в Украине / © ТСН

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Победительница “Битвы экстрасенсов”, таролог Яна Пасинкова сделала предсказание о том, согласится ли Россия на перемирие в войне против Украины.

Об этом она сказала на своем ютуб-канале.

Яна Пасинкова рассказала, что россияне могут согласиться на короткое перемирие, однако сами его не будут соблюдать.

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“С 14 по 18 мая. Прекращение может 7-9 часов или дней. Россиянам сейчас нужно выкрутиться, и они могут пойти на переговоры. Они все сделают так, как будто они все решили. Прекращение огня не будет соблюдаться. Россияне будут кричать, что они „за мир“, — сказала Яна Пасынкова.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, предсказание, мольфарство, экстрасенсорика не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.