Солнечное затмение 12 августа 2026 года: что оно принесет каждому знаку зодиака

Солнечное затмение / © ТСН.ua

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В среду, 12 августа, произойдет полное солнечное затмение. Полоса полной фазы пройдет, в частности, через Гренландию, Исландию и Испанию. По данным NASA, это будет полное солнечное затмение, во время которого Луна полностью закроет диск Солнца для наблюдателей в полосе полной фазы.

С точки зрения астрологии, это событие происходит примерно на 20 градусе Льва. Особенно ощутимым этот период астрологи считают для представителей фиксированных знаков – Льва, Тельца, Скорпиона и Водолея.

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Солнечные затмения в астрологии связывают с началом нового цикла. А Льва — с творчеством, самовыражением, уверенностью, любовью, стремлением быть услышанными и увиденными. Поэтому ближайшие недели могут символически подталкивать к вопросу: «Чего на самом деле хочу именно я?»

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Вот что затмение 12 августа может означать для каждого знака зодиака.

Овен

Для Овнов на первый план могут выйти любовь, творчество и удовольствие от жизни. Возможно появление нового увлечения, романтической истории или идеи, которую давно хотелось реализовать.

Затмение может напомнить Овнам, что не все в жизни должно быть борьбой и достижением результата. Иногда стоит позволить себе делать то, что просто доставляет радость.

Телец

У Тельцов изменения могут касаться дома, семьи и безопасности. Некоторые представители знака могут задуматься о переезде, ремонте, изменении семейных правил или необходимости установить новые личные границы.

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Главным вопросом этого периода может стать: где и рядом с кем вы действительно чувствуете себя дома?

Близнецы

Для Близнецов затмение активизирует темы общения, информации и обучения.

Может появиться важный разговор, новость или идея, которая изменит взгляд на ситуацию. Это также благоприятный символический период для обучения, написания текстов, новых контактов и более смелого выражения своей позиции.

Рак

Ракам следует обратить внимание на деньги и собственную ценность.

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Затмение может подтолкнуть к пересмотру источников дохода, расходов или отношения к своему труду. Для кого-то это станет моментом осознания, что пора просить большего вознаграждения, искать новую работу или перестать недооценивать собственные способности.

Лев

Для Львов это одно из важнейших затмений года, ведь оно происходит непосредственно в их знаке.

На первый план могут выйти вопросы личной идентичности, внешнего образа, целей и будущего. Старое представление о себе может постепенно перестать отвечать тому, кем вы стали.

Это начало периода, когда Львам может захотеться перестать жить в соответствии с чужими ожиданиями и громче заявить о собственных желаниях.

Дева

Для Дев этот период больше связан не с внешним прорывом, а с завершением.

Могут вернуться старые эмоции, воспоминания или ситуации, требующие конечной точки. Затмение символически предлагает освободить пространство от уже того, что уже отжило свое.

Отдых, тишина и время в одиночестве могут оказаться более полезными, чем попытка успеть все.

Весы

Для Весов изменения могут происходить в кругу друзей, единомышленников и долгосрочных планов.

Может появиться новое сообщество, команда или человек, который повлияет на будущие цели. В то же время, некоторые старые связи могут потерять актуальность.

Приходит время спросить себя, с кем вы хотите двигаться дальше.

Скорпион

Скорпионам затмение может принести важные изменения в сфере карьеры, статуса и профессиональных амбиций.

Возможна новая ответственность, предложение, смена работы или осознание того, что нынешний профессиональный путь больше не соответствует вашим настоящим целям.

Решения, принятые в этот период, могут иметь долгосрочные последствия.

Стрелец

Для Стрельцов открывается тема расширения горизонтов.

Это может быть путешествие, образование, знакомство с новой культурой, изменение мировоззрения или решение попробовать то, на что раньше не хватало смелости.

Затмение может поставить перед Стрельцами вопрос: не стали ли ваши нынешние границы слишком тесными?

Козерог

Козерогам придется уделить больше внимания общим финансам, доверию и глубоким эмоциональным связям.

Могут актуализироваться вопросы долгов, кредитов, совместного бюджета или финансовых договоренностей с партнером.

На психологическом уровне этот период может быть связан с необходимостью отказа от чрезмерного контроля и научиться говорить о собственной уязвимости.

Водолей

У Водолеев главной темой затмения становятся партнерские отношения.

Для одних это может означать новое знакомство, для других переход на следующий уровень в уже имеющихся отношениях. В то же время союзы, давно переставшие удовлетворять обоих партнеров, могут нуждаться в серьезном разговоре.

Изменения возможны не только в любви, но и деловых партнерствах.

Рыбы

Рыбам следует обратить внимание на повседневную жизнь, работу и привычки.

Затмение может показать, какие ежедневные дела забирают слишком много сил и что необходимо перестроить, чтобы жизнь стала более комфортной.

Это хороший символический момент для нового распорядка, смены рабочих процессов и более внимательного отношения к собственным потребностям.

Что важно помнить о затмении

В астрологической традиции затмения часто трактуют не как событие одного дня, а как начало более продолжительного процесса. Поэтому необязательно ждать, что 12 августа жизнь внезапно перевернется.

Изменения могут проявляться постепенно – через новые знакомства, неожиданные решения, завершение старых историй или осознание того, чего человек больше не хочет.

Особо важными темами этого затмения могут стать самоценность, право быть собой, творчество, любовь и смелость проявляться .

Астрология, тарология, нумерология, гадания, пророчества, мольфарство и экстрасенсорика не являются науками, а предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация часто носит развлекательный характер, поэтому ее не следует воспринимать как инструмент принятия важных жизненных решений.

Напомним, что ранее мы писали о том, что это самое крупное солнечное затмение почти за 30 лет: где Солнце исчезнет полностью и что увидят в Украине.

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