Солнечное затмение 14 октября 2023: гороскоп для всех знаков зодиака

Карты Таро позволяют больше понять эту жизнь.

Гороскоп для всех знаков зодиака по картам Таро на солнечное затмение 14 октября 2023 г. рассказывает, что Близнецам следует задуматься, что они хотят дальше, а Ракам стоит обрести внутреннюю гармонию.

Читайте подробный и точный гороскоп Таро на солнечное затмение 14 октября 2023 года для всех знаков зодиака – в нашем материале от эзотерика Елены Кузьмич.

ОВЕН (21 марта-20 апреля)

Карта дня "Страшный суд"

Научитесь брать ответственность за свои поступки. В отношениях не делайте больно друг другу. На работе остерегайтесь происков.

ТЕЛЕЦ (21 апреля-21 мая)

Карта дня "Справедливость"

Ищите баланс. В отношениях уравновесьте желание и реальность. На работе поступайте справедливо.

БЛИЗНЕЦЫ (22 мая-21 июня)

Карта дня "Отшельник"

Задумайтесь о том, что вы хотите дальше. В любви пора взять паузу. На работе нужно немного отдохнуть.

РАК (22 июня-22 июля)

Карта дня "Верховная жрица"

Найдите внутреннюю гармонию. В отношениях прислушивайтесь к интуиции. В движении по карьерной лестнице прислушивайтесь к мудрым советам.

ЛЕВ (23 июля-23 августа)

Карта дня "Четверка пентаклей"

Накапливайте умения и навыки. В любви пройдите "тест" на финансовую грамотность. На работе больше работайте.

ДЕВА (24 августа-23 сентября)

Карта дня "Пятерка пентаклей"

Затяните пояса. В отношениях будет тяжело. На работе ждите новых вызовов.

ВЕСЫ (24 сентября-23 октября)

Карта дня "Семерка кубков"

Пора выбирать. В любви хорошо определится с целью ваших отношений. А на работе лучше не гнаться за всем сразу.

СКОРПИОН (23 октября-22 ноября)

Карта дня "Четверка мечей"

Возьмите паузу. В отношениях не подвергайте себя боли. А в решении рабочих моментов делайте паузы.

СТРЕЛЕЦ (23 ноября-22 декабря)

Карта дня "Императрица"

Время плодородия пришло. Ваша любовь расцветет. Рабочие дела наладятся.

КОЗЕРОГ (23 декабря-20 января)

Карта дня "Рыцарь жезлов"

Двигайтесь вперед. В отношениях действуйте активно. Попытайтесь сделать что-то новое на работе.

ВОДОЛЕЙ (21 января-20 февраля)

Карта дня "Шестерка пентаклей"

Получите награды. В отношениях надейтесь на приятные сюрпризы. А на работе – ждите премию.

РЫБЫ (21 февраля-20 марта)

Карта дня "Восьмерка пентаклей"

Достойно работайте и получите результат. Действуйте активно в отношениях. Ищите лучший вариант на работе.

Также читайте Солнечное затмение 14 октября 2023: эзотерические приметы и предрассудки

Астрология, тарология, нумерология, гадание, предсказание, мольфарство, экстрасенсорика – не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

Напомним, что ранее мы писали о том, когда произойдут лунные и солнечные затмения 2023 года.

Также читайте таропрогноз на 2023 год и узнайте, что карты нам предсказывают.

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.