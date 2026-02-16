Солнечное затмение 17 февраля открывает "окно намерений": какие ритуалы и медитации советуют практиковать в этот день

Солнечное затмение / © ТСН.ua

Солнечное затмение издавна наделялось сакральным содержанием: в разных культурах его воспринимали как момент перехода, завершения старого и рождения нового. Современные приверженцы духовных практик считают этот день благоприятным для внутренней работы, переосмысления и формирования намерений.

Астрологи и эзотерики отмечают: затемнение — это не про активные действия, а про внимательность к себе, своим состояниям и решениям.

Ритуалы, которые практикуют во время солнечного затмения

Ритуал намерения

Запишите на бумаге 3–5 намерений на ближайшие месяцы. Важно формулировать их в положительном ключе (например, "я нахожу работу, которая доставляет удовольствие"). Бумагу берегут в дневнике или символически прячут в книгу.

Ритуал отпускания

Напишите то, с чем хотите попрощаться – обиды, страхи, устаревшие ситуации. Бумагу можно порвать или выбросить, символически завершая этап.

Очищение пространства

Легкая уборка, проветривание, зажженная свеча или ароматические палочки для многих становятся способом "обновить" пространство.

Медитации в день затмения

Медитация на тишину

10–15 минут спокойного сидения с фокусом на дыхании помогают снизить тревожность и услышать собственные мысли.

Медитация на намерение

Представьте, какой вы хотите видеть свою жизнь через полгода. Главное – не детали, а чувство состояния, в котором хочется быть.

Чего советуют избегать

Приверженцы астрологии обычно не рекомендуют в день затмения:

принимать резкие решения на эмоциях

начинать конфликты

перегружать себя делами

Это время скорее про замедление, чем про рывки вперед.

Для многих солнечное затмение – это психологическая точка отсчета, когда можно честно посмотреть на свою жизнь и определить новые ориентиры. Даже простая пауза на размышления в этот день может оказаться полезной.

В то же время важно помнить: никакие ритуалы не заменяют реальные действия и решения, а астрология не имеет научного подтверждения.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.