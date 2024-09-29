Солнечное затмение 2 октября 2024: 10 важных психологических афирмаций

Солнечное затмение 2 октября 2024 года является прекрасной возможностью самопознания, когда вы можете глубже погрузиться в свои внутренние стремления и ценности.

Солнечное затмение 2 октября 2024 года – это время глубоких изменений и трансформаций, что может привести к переосмыслению жизненных целей и приоритетов. Энергия этого периода поддерживает очищение и освобождение от ограничивающих убеждений, открывая путь новым возможностям. Психологические аффирмации могут быть мощным инструментом для настройки положительных изменений. Вот 10 афирмаций, которые можно использовать в этот период:

"Я готов/готова отпустить все, что больше не служит моему росту." "Я открыт/открыта к новым возможностям и изменениям в своей жизни." "Моя интуиция ведет меня к правильным решениям." "Я заслуживаю успеха и счастья во всех сферах своей жизни." "Я верю в себя и свои возможности." "Я принимаю трансформации, которые происходят во мне." "Каждый день я становлюсь лучшей версией себя." "Я создаю положительную среду вокруг себя." "Я способен/способна учиться и расти в любой ситуации." "Я принимаю любовь и поддержку, которые мне предлагает Вселенная."

Используйте эти афирмации во время медитаций или в повседневной жизни, чтобы укрепить позитивный настрой и настроиться на изменения, которые принесут мощные трансформации в вашу жизнь.

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Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика – не науки, и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

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