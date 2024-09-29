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Солнечное затмение 2 октября 2024: 10 важных психологических афирмаций

Солнечное затмение 2 октября 2024: 10 важных психологических афирмаций

Этот период стимулирует вас быть активными в воплощении своих мечтаний, побуждая к действиям и новым начинаниям, которые могут кардинально изменить вашу жизнь. / Фото: ТСН.ua

Солнечное затмение 2 октября 2024 года является прекрасной возможностью самопознания, когда вы можете глубже погрузиться в свои внутренние стремления и ценности.

Солнечное затмение 2 октября 2024 года – это время глубоких изменений и трансформаций, что может привести к переосмыслению жизненных целей и приоритетов. Энергия этого периода поддерживает очищение и освобождение от ограничивающих убеждений, открывая путь новым возможностям. Психологические аффирмации могут быть мощным инструментом для настройки положительных изменений. Вот 10 афирмаций, которые можно использовать в этот период:

  1. "Я готов/готова отпустить все, что больше не служит моему росту."
  2. "Я открыт/открыта к новым возможностям и изменениям в своей жизни."
  3. "Моя интуиция ведет меня к правильным решениям."
  4. "Я заслуживаю успеха и счастья во всех сферах своей жизни."
  5. "Я верю в себя и свои возможности."
  6. "Я принимаю трансформации, которые происходят во мне."
  7. "Каждый день я становлюсь лучшей версией себя."
  8. "Я создаю положительную среду вокруг себя."
  9. "Я способен/способна учиться и расти в любой ситуации."
  10. "Я принимаю любовь и поддержку, которые мне предлагает Вселенная."

Используйте эти афирмации во время медитаций или в повседневной жизни, чтобы укрепить позитивный настрой и настроиться на изменения, которые принесут мощные трансформации в вашу жизнь.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика – не науки, и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

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