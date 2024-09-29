Солнечное затмение 2 октября 2024 года: три эзотерических ритуала для трансформации

Солнечное затмение 2 октября 2024 г. является мощным моментом для личностной трансформации, когда энергия изменений может побуждать к глубокому самоанализу и переосмыслению приоритетов.

Во время солнечного затмения 2 октября 2024 можно провести ритуалы, которые помогут настроиться на энергию трансформации и изменений. Вот три эзотерических ритуала, которые соответствуют особенностям этого периода:

1. Ритуал сожжения старика

Цель: избавление от того, что больше не нужно в вашей жизни.

избавление от того, что больше не нужно в вашей жизни. Как выполнить: вам понадобятся свеча, лист бумаги и спички. На бумаге запишите все, что вы хотите отпустить — старые убеждения, вредные привычки, негативные эмоции или отношения. Во время затемнения сожгите эту бумагу, представляя, как отрицательная энергия трансформируется в что-то новое. Золу после сожжения можно развеять на ветру или закопать в землю, символизируя завершение старого этапа.

2. Ритуал очищения пространства

Цель: очищение энергетического пространства для новых возможностей.

очищение энергетического пространства для новых возможностей. Как выполнить: перед затемнением, проведите очистку своего дома с помощью дымления (например, полынь, шалфей или другие травы). Двигайтесь по дому с горящим пучком трав, произнося слова очищения и защиты, или просто представляя, как отрицательные энергии покидают пространство. После этого можно расставить по дому свечи или кристаллы для поддержания положительной энергетики.

3. Ритуал с кристаллами для новых начинаний

Цель: призывать новые возможности и успех в жизни.

призывать новые возможности и успех в жизни. Как выполнить: выберите кристаллы, символизирующие трансформацию и процветание (например, цитрин или аметист). В ночь затемнения разложите их на окне, чтобы они зарядились энергией затемнения. Затем держите их возле себя или носите с собой, чтобы они помогали вам привлекать новые возможности. Вы также можете написать свои намерения на бумаге, положить под кристаллы и оставить их на ночь, чтобы зафиксировать эти намерения.

Эти таинства помогут очистить жизненное пространство и подготовить его к положительным изменениям под влиянием затемнения.

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