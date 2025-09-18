Солнечное затмение 21 сентября 2025 года: что это за явление и гороскоп для всех знаков зодиака

Солнечное затмение / © ТСН.ua

21 сентября состоится частичное солнечное затмение, которое станет важным астрономическим и астрологическим событием осени. Астрологи прогнозируют, что оно повлияет на все знаки зодиака, открыв время для очищения, переосмысления и нового начала.

Об этом рассказала эзотерик Елена Кузьмич.

Что известно о затмении

Это затмение пройдет в знаке Девы. В самой большой фазе Луна закроет до 86% солнечного диска. Наблюдать явление смогут жители южного полушария – Австралии, Новой Зеландии, Тасмании и Антарктики.

Астрологи отмечают: затмение в Деве акцентирует внимание на здоровье, порядке, обязанностях и ежедневных привычках. Это время пересмотра рутины, завершения старых дел и отказа от лишнего.

Как повлияет на знаки зодиака

Овен – время изменить режим и избавиться от лишних нагрузок.

Телец – возможны финансовые и семейные дискуссии, следует избегать долгов.

Близнецы – потребность в ясности в коммуникации, коррекция планов.

Рак – эмоциональные вызовы, но и шанс для внутреннего очищения.

Лев – придется пересмотреть амбиции и расставить приоритеты.

Дева – ключевая трансформация, пора отпустить страхи и самокритику.

Весы – испытание в отношениях, важно устанавливать границы.

Скорпион – раскрытие тайн и глубоких эмоций, путь к исцелению.

Стрелец – пересмотр карьеры и рабочих обязанностей.

Козерог – напряжение в семейных делах, потребность стабильности дома.

Водолей – трудности с завершением дел, пора планировать будущее.

Рыбы – эмоциональная чувствительность и необходимость завершения старого цикла.

Специалисты советуют в этот день избегать резких решений, беречь здоровье и не перегружать себя.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

