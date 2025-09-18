Солнечное затмение 21 сентября 2025: что категорически запрещено делать

Солнечное затмение / © ТСН.ua

Реклама

Солнечное затмение 21 сентября 2025 года пройдет на нисходящем узле Луны. В максимальной фазе Луна закроет до 86% солнечного диска. Наблюдать его можно будет из Австралии, Тасмании, Новой Зеландии и Антарктиды. В астрологии затемнение в Деве символизирует время очищения, отказ от старых привычек и поиска нового порядка.

Об этом рассказала эзотерик Елена Кузьмич.

Что категорически нельзя делать

Астрологи советуют воздержаться от рискованных поступков и определенных действий, чтобы избежать нежелательных последствий:

Реклама

Не начинайте важные дела — новые проекты, соглашения или отношения могут иметь непредсказуемое развитие.

Не принимайте судьбоносных решений под давлением эмоций – велика вероятность ошибки.

Не ссорьтесь и не выясняйте отношения конфликты могут затянуться надолго.

Не перегружайте себя работой — энергетически это изнуряющий период, организм нуждается в покое.

Не злоупотребляйте едой или алкоголем – во время затемнения тело особенно чувствительно к избыточности.

Не игнорируйте правила безопасности – это касается и физических рисков, и информационной тишины.

Что стоит сделать взамен

В этот день рекомендуют отдохнуть, провести время в покое, заняться медитацией или самоанализом. Хорошо завершать старые дела, очищать пространство и освобождаться от ненужного.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

Напомним, астрологи назвали три знака зодиака, которым улыбнется талант в сентябре 2025 года.