Солнечное затмение 21 сентября 2025 года: популярные приметы и суеверия

Солнечное затмение, которое состоится 21 сентября 2025 года, традиционно окутано многочисленными приметами и предрассудками. В разных культурах это явление считалось мистическим знаком, влияющим на судьбу человека и ход событий в мире.

Об этом рассказала эзотерик Елена Кузьмич.

Что известно о затемнении

21 сентября состоится частичное солнечное затмение в знаке Девы. В максимальной фазе Луна закроет до 86% солнечного диска. Увидеть его смогут жители южного полушария – Австралии, Новой Зеландии, Тасмании и Антарктиды. В астрологии затемнение в Деве связывают с очищением, завершением старика и поиском гармонии.

Популярные приметы и предрассудки

Нельзя смотреть на затмение без защиты — считалось, что это вредит не только глазам, но и уносит жизненную энергию.

Беременным советовали избегать затмения — было мнение, что это может негативно повлиять на ребенка.

Нельзя резать или шить ткань — бытовал признак, что тогда можно «повредить судьбу».

Нельзя начинать новые дела , считалось, что они будут обречены на неудачу.

Воду во время затемнения считали "заряженной" - ее хранили как оберег или использовали в ритуалах очищения.

Не стоит ссориться или выяснять отношения — по верованиям, возникшие в этот день конфликты будут длительными.

Домашних животных берегли от выхода на улицу — верили, что они могут ощущать негативное влияние затемнения.

Что делали во время затемнения

У многих народов было принято молиться, медитировать, очищать дом от грязи и ненужных вещей, чтобы «не тянуть старое» в новый цикл. Также считалось полезным писать желания и отпускать образы.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

