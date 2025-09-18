- Дата публикации
Солнечное затмение 21 сентября 2025 года: популярные приметы и суеверия
Солнечное затмение всегда считалось мистическим явлением. 21 сентября 2025 г. оно вновь пробудит древние приметы и предрассудки, которые передаются от поколения к поколению.
Солнечное затмение, которое состоится 21 сентября 2025 года, традиционно окутано многочисленными приметами и предрассудками. В разных культурах это явление считалось мистическим знаком, влияющим на судьбу человека и ход событий в мире.
Об этом рассказала эзотерик Елена Кузьмич.
Что известно о затемнении
21 сентября состоится частичное солнечное затмение в знаке Девы. В максимальной фазе Луна закроет до 86% солнечного диска. Увидеть его смогут жители южного полушария – Австралии, Новой Зеландии, Тасмании и Антарктиды. В астрологии затемнение в Деве связывают с очищением, завершением старика и поиском гармонии.
Популярные приметы и предрассудки
Нельзя смотреть на затмение без защиты — считалось, что это вредит не только глазам, но и уносит жизненную энергию.
Беременным советовали избегать затмения — было мнение, что это может негативно повлиять на ребенка.
Нельзя резать или шить ткань — бытовал признак, что тогда можно «повредить судьбу».
Нельзя начинать новые дела, считалось, что они будут обречены на неудачу.
Воду во время затемнения считали "заряженной" - ее хранили как оберег или использовали в ритуалах очищения.
Не стоит ссориться или выяснять отношения — по верованиям, возникшие в этот день конфликты будут длительными.
Домашних животных берегли от выхода на улицу — верили, что они могут ощущать негативное влияние затемнения.
Что делали во время затемнения
У многих народов было принято молиться, медитировать, очищать дом от грязи и ненужных вещей, чтобы «не тянуть старое» в новый цикл. Также считалось полезным писать желания и отпускать образы.
Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.
