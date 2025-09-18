- Дата публикации
-
- Категория
- Астрология
- Количество просмотров
- 45
- Время на прочтение
- 2 мин
Солнечное затмение 21 сентября 2025: особенности периода и что следует сделать
21 сентября нас ждет солнечное затмение в знаке Девы — мощное явление, которое астрологи называют временем внутренней перезагрузки. Это период, когда следует завершать старые дела и готовить почву для нового начала.
21 сентября 2025 года состоится частичное солнечное затмение в знаке Девы. Это явление имеет не только астрономическое, но и сильное астрологическое значение. Астрологи советуют использовать это время для очищения, завершения старого и подготовки к новому этапу.
Об этом рассказала эзотерик Елена Кузьмич.
Особенности периода
Солнечное затмение закроет до 86% солнечного диска и станет заметно в южном полушарии: в Австралии, Новой Зеландии, Тасмании и Антарктиде. В астрологии затемнение в Деве символизирует необходимость навести порядок в жизни, пересмотреть ежедневные привычки, сосредоточиться на здоровье и быту.
Астрологи отмечают: в этот период важно отказаться от лишнего, отпустить старые оскорбления и ненужные дела. Это своеобразный момент перезагрузки, когда можно открыть новую страницу жизни.
Что следует сделать в день затемнения
Завершить дела, которые тянутся из прошлого.
Провести генеральную уборку дома или на рабочем месте.
Заняться здоровьем: составить план питания, начать новую систему обновления.
Уделить время медитации, молитве или тишине для внутреннего баланса.
Сделать практику увольнения — записать на бумаге то, от чего хотите отказаться, и символически сжечь или выбросить.
Наметить новые цели, но начинать действовать следует после завершения воздействия затемнения.
Специалисты советуют в этот день избегать излишних конфликтов и эмоциональных решений. Лучшая стратегия — спокойствие, осознанность и внутренняя настройка на перемены.
Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.
