Солнечное затмение 21 сентября 2025: особенности периода и что следует сделать

21 сентября 2025 года состоится частичное солнечное затмение в знаке Девы. Это явление имеет не только астрономическое, но и сильное астрологическое значение. Астрологи советуют использовать это время для очищения, завершения старого и подготовки к новому этапу.

Об этом рассказала эзотерик Елена Кузьмич.

Особенности периода

Солнечное затмение закроет до 86% солнечного диска и станет заметно в южном полушарии: в Австралии, Новой Зеландии, Тасмании и Антарктиде. В астрологии затемнение в Деве символизирует необходимость навести порядок в жизни, пересмотреть ежедневные привычки, сосредоточиться на здоровье и быту.

Астрологи отмечают: в этот период важно отказаться от лишнего, отпустить старые оскорбления и ненужные дела. Это своеобразный момент перезагрузки, когда можно открыть новую страницу жизни.

Что следует сделать в день затемнения

Завершить дела, которые тянутся из прошлого.

Провести генеральную уборку дома или на рабочем месте.

Заняться здоровьем: составить план питания, начать новую систему обновления.

Уделить время медитации, молитве или тишине для внутреннего баланса.

Сделать практику увольнения — записать на бумаге то, от чего хотите отказаться, и символически сжечь или выбросить.

Наметить новые цели, но начинать действовать следует после завершения воздействия затемнения.

Специалисты советуют в этот день избегать излишних конфликтов и эмоциональных решений. Лучшая стратегия — спокойствие, осознанность и внутренняя настройка на перемены.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

