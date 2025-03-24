Солнечное затмение 29 марта 2025 года: что можно делать с точки зрения эзотерики

Период затемнения 29 марта 2025 г. открывает портал для глубинной внутренней трансформации, когда старые шаблоны могут окончательно разрушиться, чтобы освободить место новому "я".
Солнечное затмение 29 марта 2025 года – это мощное астрономическое и эзотерическое явление, открывающее новый цикл трансформаций. Это будет частичное солнечное затмение, которое произойдет во время новолуния в Овне — знаковом, активном и инициативном знаке стихии Огня. С эзотерической точки зрения это окно для мощной очистки, обновления, освобождения от старого и закладки нового умысла.
Солнечное затмение происходит, когда Луна проходит между Землей и Солнцем, временно омрачая свет. В эзотерической традиции это момент, когда скрытое выходит на поверхность, а внешнее затемняется, чтобы мы могли увидеть истину.
Что делать с точки зрения эзотерики
Ритуал отсечения старого
Напишите на бумаге все, что больше не хотите нести в своей жизни: страхи, зависимости, оскорбления, деструктивные связи. Затем сожгите эту бумагу (желательно в безопасном месте). Это символизирует увольнение через огонь.
Медитация "Возвращение к ядру"
Сконцентрируйтесь на солнечном сплетении. Представьте, как солнце внутри вас разгорается, вы очищаетесь от старика и становитесь открытым к новому. Повторяйте:
"Я освобождаюсь от всего, что не служит мне. Я творю новый путь".
Намерения на новый цикл
Затемнение в Овне – идеальный момент для программирования новых проектов, решений, новой роли в жизни. Напишите 1-3 намерения, обладающие энергией действия.
Например:
-
"Я начинаю дело, которое вдохновляет меня".
-
"Я становлюсь смелой и независимой в своих решениях".
-
"Я инициирую важное изменение в своей жизни"
Энергетическая очистка пространства
Энергия Овна способствует очищению через движение. Проветрите дом, избавьтесь от лишнего, проведите энергетическую очистку (с помощью свечи, благовония или соляного раствора). Это обновляет пространство, в котором вы формируете новые намерения.
Что не стоит делать
-
Не проводите важных встреч, подписания соглашений – затемнение создает нестабильность и эмоциональную импульсивность.
-
Не принимайте решений из "горячей головы" — лучше переждать 2-3 дня.
-
Не стоит практиковать волшебные ритуалы, связанные с подчинением воли других — энергия затемнения может вернуться бумерангом.
Астрология, тарология, нумерология, гадание, предсказание, мольфарство, экстрасенсорика — не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.
Напомним, что ранее мы представили таропрогноз на 2025 год: что карты нам предвещают.
Читайте также: