Солнечное затмение 29 марта 2025 г. в Овне открывает период внутренней перезагрузки, когда старые сценарии завершаются, а новые еще только формируются.
Солнечное затмение 20 марта 2025 года в знаке Овна откроет портал для смелых решений, обновления личной силы и отсечения лишнего. Это период, когда Вселенная перезагружает ваш путь, поэтому важно не только отпустить старое, но и задать правильный вектор движения вперед. Но действуйте мягко – затемнение имеет энергию "обнуления", а не активных стартов.
Солнечное затмение 29 марта 2025 года: три ритуала для глубоких перемен
Ритуал прощания со старым "Я"
Для чего: освободиться от старых моделей поведения, больше не служащих ролей.
Как делать:
- Возьмите лист бумаги и напишите: "Я отпускаю..." — и перечислите все, что хотите оставить в прошлом: страхи, ограничения, оскорбления, зависимости.
- Сожгите бумагу (безопасно) со словами: "Я освобождаю пространство для нового. Пусть будет так."
- Представьте, как пепел уносит ветер, а на его месте появляется свет.
Практика зеркального зрения
Зачем: увидеть себя новым взглядом, активизировать внутреннюю силу.
Как делать:
- Встаньте перед зеркалом, посмотрите в глаза.
- Повторите 7 раз: "Я вижу в себе силу. Я доверяю себе. Я готова к новому."
- В конце поблагодарите себя и сделайте глубокий вдох как символ принятия изменений.
Медитация "Огонь намерений"
Зачем: очистить пространство и сконцентрироваться на том, что действительно важно.
Как делать:
- Зажгите свечу, сядьте возле нее.
- В тишине сосредоточьтесь на пламени и мысленно задайте себе вопрос: "Чего я действительно хочу?"
- Разрешите ответы появиться без давления. Затем проговорите вслух одно ключевое желание: "Пусть мое желание откроется в гармонии с моим путем."
Солнечное затмение 29 марта 2025: нюансы периода
- Не начинайте новое сразу в день затмения. Энергии еще не стабильны.
- Избегайте конфликтов – дни вокруг затмения обостряют эмоциональность.
- Важно наблюдать за тем, что исчезает из вашей жизни именно – это могут быть знаки от Вселенной.
- Особенно мощное затмение влияет на людей с планетами в знаках Овна, Весов, Рака и Козорога.
Астрология, тарология, нумерология, гадание, предсказание, мольфарство, экстрасенсорика — не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.
Напомним, что ранее мы представили таропрогноз на 2025 год: что карты нам предвещают.
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