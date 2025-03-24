Солнечное затмение 29 марта 2025: особенности периода и что категорически запрещено делать

Солнечное затмение 29 марта 2025 г. в знаке Овна открывает период глубоких личных трансформаций и потребности в новом начале.

Солнечное затмение 29 марта 2025 г. произойдет в знаке Овна и станет мощной точкой перезагрузки. Это полное солнечное затмение, открывающее новый цикл на несколько месяцев, а иногда — на годы. Такие астрологические моменты обладают глубокой энергетической силой, поэтому следует относиться к ним внимательно.

Особенности периода

1. Затмение в Овне — знак инициативы и войны

Это затмение запускает тему новых начинаний , но также потребность в личных границах , решительности и борьбе за себя .

Может обостриться импульсивность, раздражительность, желание все решить здесь и сейчас.

Это подходящий период для переосмысления: Кто я? Чего я хочу именно? – и честного ответа на это.

2. Затемнение произойдет во время ретроградного Меркурия (начинается 14 марта)

Это придает периоду путаницы , задержек , переоценки решений .

Могут возвращаться старые идеи, люди, ситуации, нуждающиеся в закрытии.

3. Повышенная чувствительность

Возможны эмоциональные всплески, бессонница, внутреннее напряжение, особенно у людей с уязвимой нервной системой или если затемнение "затрагивает" ваши натальные планеты.

Что категорически нельзя делать

Начинать важные дела, запускать проекты Считается, что все новое, начатое в затемнение, будет нести энергию хаоса или будет иметь непредсказуемый результат. Проводить магические ритуалы или вызвать «высшие силы» Энергии затемнения нестабильны и "провал" между мирами слишком открыт. Это может быть небезопасно. Выяснять отношения или конфликтовать Эмоции – на грани. Можно сказать или сделать то, о чем потом пожалеете. Переезжать или принимать важные решения по жилью, работе, браку Энергетика затемнения искажает видение ситуации. Лучше подождать несколько дней. Переедание, алкоголь, злоупотребление Организм очень чувствителен в эти дни, возможны обострения, отравления, общее ослабление. Находиться на открытом солнце в момент затмения Это может повлиять на самочувствие, вызвать головную боль, сердцебиение, эмоциональный дисбаланс.

Что полезно делать

Отпускать старое — через дневник, символическое сожжение списка образов или завершенных этапов.

Медитировать на очищение и успокоение .

Отдыхать , быть наедине с собой или в тихом пространстве.

Писать письма прощения (не обязательно посылать) .

Заниматься телом мягко : йога, дыхательные практики, растяжка.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, предсказание, мольфарство, экстрасенсорика — не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

Напомним, что ранее мы представили таропрогноз на 2025 год: что карты нам предвещают.

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