Солнечное затмение 29 марта 2025: особенности периода и что категорически запрещено делать

Солнечное затмение 29 марта 2025 г. в знаке Овна открывает период глубоких личных трансформаций и потребности в новом начале.
Солнечное затмение 29 марта 2025 г. произойдет в знаке Овна и станет мощной точкой перезагрузки. Это полное солнечное затмение, открывающее новый цикл на несколько месяцев, а иногда — на годы. Такие астрологические моменты обладают глубокой энергетической силой, поэтому следует относиться к ним внимательно.
Особенности периода
1. Затмение в Овне — знак инициативы и войны
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Это затмение запускает тему новых начинаний, но также потребность в личных границах, решительности и борьбе за себя.
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Может обостриться импульсивность, раздражительность, желание все решить здесь и сейчас.
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Это подходящий период для переосмысления: Кто я? Чего я хочу именно? – и честного ответа на это.
2. Затемнение произойдет во время ретроградного Меркурия (начинается 14 марта)
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Это придает периоду путаницы, задержек, переоценки решений.
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Могут возвращаться старые идеи, люди, ситуации, нуждающиеся в закрытии.
3. Повышенная чувствительность
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Возможны эмоциональные всплески, бессонница, внутреннее напряжение, особенно у людей с уязвимой нервной системой или если затемнение "затрагивает" ваши натальные планеты.
Что категорически нельзя делать
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Начинать важные дела, запускать проектыСчитается, что все новое, начатое в затемнение, будет нести энергию хаоса или будет иметь непредсказуемый результат.
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Проводить магические ритуалы или вызвать «высшие силы»Энергии затемнения нестабильны и "провал" между мирами слишком открыт. Это может быть небезопасно.
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Выяснять отношения или конфликтоватьЭмоции – на грани. Можно сказать или сделать то, о чем потом пожалеете.
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Переезжать или принимать важные решения по жилью, работе, бракуЭнергетика затемнения искажает видение ситуации. Лучше подождать несколько дней.
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Переедание, алкоголь, злоупотреблениеОрганизм очень чувствителен в эти дни, возможны обострения, отравления, общее ослабление.
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Находиться на открытом солнце в момент затменияЭто может повлиять на самочувствие, вызвать головную боль, сердцебиение, эмоциональный дисбаланс.
Что полезно делать
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Отпускать старое — через дневник, символическое сожжение списка образов или завершенных этапов.
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Медитировать на очищение и успокоение.
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Отдыхать, быть наедине с собой или в тихом пространстве.
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Писать письма прощения (не обязательно посылать).
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Заниматься телом мягко : йога, дыхательные практики, растяжка.
Астрология, тарология, нумерология, гадание, предсказание, мольфарство, экстрасенсорика — не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.
Напомним, что ранее мы представили таропрогноз на 2025 год: что карты нам предвещают.
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