Солнечное затмение 29 марта 2025: три медитации для привлечения изменений

Солнечное затмение – это момент, когда Вселенная как бы нажимает кнопку "перезагрузки", открывая портал для глубокой трансформации.

Солнечное затмение 29 марта 2025 года – мощный период обновления, увольнения и открытия нового. Это астрономическое и энергетическое явление имеет особую силу, чтобы задать вектор на месяцы, а иногда и годы вперед. Ниже три глубокие медитации, которые помогут привлечь желаемые изменения в вашу жизнь.

Медитация на прояснение намерения

Цель: очистить разум и сформулировать искреннее желание, которое вы хотите воплотить.

Как практиковать:

Сядьте в спокойном месте, зажгите свечу. Закройте глаза, сделайте 7 глубоких вдохов-выдохов. Представьте черный бархатный небосвод. Посреди него — солнце, начинающее исчезать за тенью Луны. Произнесите мысленно:

«Я позволяю себе увидеть истину. Я готов/готов к переменам, которые приведут меня к моему высшему пути.» Ощутите, какое желание приходит из глубины сердца. Оставьте его в центре воображаемого небосклона – будто вы сеете зерно в темноту.

Продолжительность: 10–15 минут

Когда проводить: за несколько часов до затмения или во время пика

Медитация отпуска прошлого

Цель: освободить эмоциональные блоки и отжилое, чтобы впустить новое.

Как практиковать:

Возьмите лист бумаги, напишите все, что мешает вам двигаться вперед: страхи, оскорбления, сомнения. Сядьте в тишине. Закройте глаза, держите лист перед собой. Представьте, что с каждым выдохом вы выдыхаете старую энергию в бумагу. Проговаривайте мысленно:

«Я благодарен/благодарен за опыт. Я прощаю. Я отпускаю.» Когда почувствуете завершение, откройте глаза и сожгите бумагу, наблюдая, как дым рассеивает ваше прошлое.

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Продолжительность: ~20 минут

Когда проводить: непосредственно после затемнения

Медитация визуализации будущего

Цель: заякорить новую реальность, к которой вы стремитесь.

Как практиковать:

Займите удобное положение. Можно лежать. Представьте, что вы стоите на пороге двери из света. Откройте эту дверь — и увидите себя через полгода. Как вы выглядите? Где вы? Что вы чувствуете? Наслаждайтесь каждой деталью. Как будто это уже произошло. Произнесите:

«Я открываюсь для перемен. Моя новая жизнь начинается сейчас.»

Продолжительность: 15–20 минут

Когда проводить: в вечер после затемнения или на следующее утро.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, предсказание, мольфарство, экстрасенсорика — не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

Напомним, что ранее мы представили таропрогноз на 2025 год: что карты нам предвещают.

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