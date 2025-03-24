Солнечное затмение 29 марта 2025: три медитации для привлечения изменений

Солнечное затмение – это момент, когда Вселенная как бы нажимает кнопку "перезагрузки", открывая портал для глубокой трансформации.
Солнечное затмение 29 марта 2025 года – мощный период обновления, увольнения и открытия нового. Это астрономическое и энергетическое явление имеет особую силу, чтобы задать вектор на месяцы, а иногда и годы вперед. Ниже три глубокие медитации, которые помогут привлечь желаемые изменения в вашу жизнь.
Медитация на прояснение намерения
Цель: очистить разум и сформулировать искреннее желание, которое вы хотите воплотить.
Как практиковать:
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Сядьте в спокойном месте, зажгите свечу.
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Закройте глаза, сделайте 7 глубоких вдохов-выдохов.
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Представьте черный бархатный небосвод. Посреди него — солнце, начинающее исчезать за тенью Луны.
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Произнесите мысленно:
«Я позволяю себе увидеть истину. Я готов/готов к переменам, которые приведут меня к моему высшему пути.»
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Ощутите, какое желание приходит из глубины сердца. Оставьте его в центре воображаемого небосклона – будто вы сеете зерно в темноту.
Продолжительность: 10–15 минут
Когда проводить: за несколько часов до затмения или во время пика
Медитация отпуска прошлого
Цель: освободить эмоциональные блоки и отжилое, чтобы впустить новое.
Как практиковать:
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Возьмите лист бумаги, напишите все, что мешает вам двигаться вперед: страхи, оскорбления, сомнения.
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Сядьте в тишине. Закройте глаза, держите лист перед собой.
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Представьте, что с каждым выдохом вы выдыхаете старую энергию в бумагу.
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Проговаривайте мысленно:
«Я благодарен/благодарен за опыт. Я прощаю. Я отпускаю.»
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Когда почувствуете завершение, откройте глаза и сожгите бумагу, наблюдая, как дым рассеивает ваше прошлое.
Продолжительность: ~20 минут
Когда проводить: непосредственно после затемнения
Медитация визуализации будущего
Цель: заякорить новую реальность, к которой вы стремитесь.
Как практиковать:
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Займите удобное положение. Можно лежать.
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Представьте, что вы стоите на пороге двери из света.
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Откройте эту дверь — и увидите себя через полгода. Как вы выглядите? Где вы? Что вы чувствуете?
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Наслаждайтесь каждой деталью. Как будто это уже произошло.
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Произнесите:
«Я открываюсь для перемен. Моя новая жизнь начинается сейчас.»
Продолжительность: 15–20 минут
Когда проводить: в вечер после затемнения или на следующее утро.
Астрология, тарология, нумерология, гадание, предсказание, мольфарство, экстрасенсорика — не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.
Напомним, что ранее мы представили таропрогноз на 2025 год: что карты нам предвещают.
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