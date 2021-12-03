Солнечное затмение 4 декабря: что можно и категорически запрещено делать

Солнечное затмение 4 декабря: что можно и категорически запрещено делать

4 декабря - день сверхмощных энергий

4 декабря произойдет солнечное затмение, новолуние и выход из коридора затмений.

Солнечное затмение 4 декабря: кто увидит

Полное солнечное затмение произойдет в знаке Стрельца. Оно будет самым коротким и продлится 1 минуту 54 секунды. Увидеть затмение смогут жители Южной Австралии, Южной Америки, Африки, Атлантики, Индийского и Тихого океанов, а также Антарктиды.

Солнечное затмение 4 декабря: эзотерика

З точки зрения эзотерики, этот день неблагоприятен для каких-либо важных дел и начинаний. Астрологи считают, что затмение может спровоцировать различные сложности и проблемы, особенно физического и умственного характера.

В то же время солнечное затмение способствует проявлению различных скрытых внутренних ресурсов и это является благоприятным фактором для духовной практики в это время.

Созданное в этот день намерение, медитация и концентрация на нем, будут иметь значительную силу, и формировать такое намерение следует именно в контексте вышесказанного, то есть в контексте отречения, освобождения, обновления, отсечения, трансформации.

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Добавим, что если лунное затмение больше затрагивает наше подсознание, эмоции, то солнечное направлено на внешнюю реализацию, на событийный план.

По этому может быть много приятных встреч и неожиданных знакомств. В течение его нужно успеть решить дела, помириться с близкими людьми, сделать правильные выводы.

Солнечное затмение 4 декабря: что нельзя делать

вступать в споры и конфликты;

садиться за руль в случае переутомления;

стричь волосы;

начинать новые дела;

менять работу;

принимать алкоголь;

делать роскошные приобретения;

рисковать;

заводить новые знакомства;

отправляться в длительные путешествия;

долгое время управлять транспортным средством;

делать хирургические операции;

переезжать в новый дом/город/страну.

Солнечное затмение 4 декабря: что нужно делать

генеральную уборку;

выбросите старые и ненужные вещи;

очистить пространство;

отказаться от вредных привычек;

больше отдыхать;

высыпаться;

не переедать;

избегать интенсивных физических нагрузок;

помедитировать в тишине;

принять теплую ванну;

попросить прощения у людей, которых вы чем-то обидел;

избавиться от долгов, которые у вас накопились.

Ранее мы писали о гороскопе для всех знаков зодиака во время солнечного затмения.

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