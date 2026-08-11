Солнечное затмение перевернет жизнь этих знаков Зодиаку: кто окажется на пороге больших перемен

затемнение / © ТСН.ua

Реклама

В среду, 12 августа, произойдет полное солнечное затмение . По данным NASA, полоса полной фазы пройдет через Гренландию, Исландию, север России, Испанию и небольшую часть Португалии, тогда как частичное затмение можно будет наблюдать на значительно большей территории Северного полушария.

В астрологии это событие состоится в знаке Льва – примерно на 20-м его градусе. Астрологи особенно выделяют четыре фиксированных знака Зодиака — Тельца, Льва, Скорпиона и Водолея. Считается, что для них затемнение может обозначить начало важного жизненного этапа.

Реклама

Солнечное затмение во Льве связывается с темами личной силы, самовыражения, творчества, любви, уверенности и желания быть замеченными. Оно может подтолкнуть к решениям, которые человек долго откладывал.

Реклама

Лев

Для Львов это затмение может стать одним из важнейших астрологических моментов года, ведь происходит непосредственно в их знаке.

На первый план выходит вопрос: "Кем я хочу быть дальше?"

Могут меняться личные цели, приоритеты, отношение к себе и даже то, как Львы хотят выглядеть в глазах других. То, что раньше казалось важным, может вдруг потерять смысл.

Для кого-то это будет решение начать новый проект, сменить работу или направление развития. Для других — желание наконец-то выйти из тени и заявить о себе.

Реклама

Главный вызов для Львов — не пытаться отвечать чужим ожиданиям.

Водолей

У Водолеев затемнение может существенно затронуть сферу отношений.

В центре внимания окажутся близкие союзы, романтические отношения и партнерства. Некоторые Водолеи могут встретить человека, который играет немаловажную роль в следующем периоде жизни.

Но затемнение может задать и другой вопрос: устраивают ли вас нынешние отношения такими, какие они есть?

Реклама

Там, где давно накапливались невысказанные претензии или противоречия, может возникнуть потребность в откровенном разговоре.

В то же время, стабильные союзы могут перейти на новый уровень.

Телец

Для Тельцев приходит время пересмотреть фундамент собственной жизни.

Изменения могут касаться дома, семьи, местожительства или отношений с близкими. Возможны решения о переезде, ремонте, изменении быта или новом этапе семейной жизни.

Однако главная тема затемнения для Тельцов гораздо глубже — чувство безопасности .

То, что когда-то давало стабильность, может больше не работать. Затемнение символически подталкивает Тельцов создать для себя новую опору — не только материальную, но и эмоциональную.

Скорпион

Для Скорпионов изменения могут наиболее проявиться в профессиональной сфере.

Карьера, репутация, амбиции и обстановка в обществе выходят на первый план. Некоторые представители знака могут получить новую ответственность или предложение, другие — осознать, что пора менять направление.

То, над чем Скорпионы работали в течение длительного времени, может стать более заметным для других.

В то же время затемнение может заставить определиться: действительно ли вы двигаетесь к той цели, которую хотите сами, или просто выполняете некогда составленный план?

Почему изменения могут проявиться не сразу

Затемнение в астрологии традиционно рассматривают не как отдельный магический день, когда все должно измениться через несколько часов, а как символическое начало нового цикла.

Поэтому события, связанные с затемнением 12 августа, могут разворачиваться постепенно.

Это может быть новое знакомство, неожиданное предложение, важный разговор, завершение старой истории или внутреннее решение больше не соглашаться на то, что давно не устраивает.

Особенно внимательными к событиям этого периода астрологи советуют быть Тельцам, Львам, Скорпионам и Водолеям.

И хотя затемнение не определяет будущее человека, оно может стать хорошим символическим поводом задать себе вопрос: что в моей жизни уже нуждается в изменениях — независимо от расположения планет?

Астрология, тарология, нумерология, гадания, пророчества, мольфарство и экстрасенсорика не являются науками, а предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация часто носит развлекательный характер, поэтому ее не следует воспринимать как инструмент принятия важных жизненных решений.

Напомним, что ранее мы писали о том, что это самое большое солнечное затмение почти за 30 лет: где Солнце исчезнет полностью и что увидят в Украине.

Новости партнеров