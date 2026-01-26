- Дата публикации
-
- Категория
- Астрология
- Количество просмотров
- 218
- Время на прочтение
- 4 мин
Солнечное затмение в Водолее 17 февраля 2026: гороскоп для всех знаков зодиака
Солнечное затмение в Водолее 17 февраля 2026 запускает перезагрузку планов, отношений и целей — рассказываем, что оно принесет каждому знаку зодиака и чего лучше не делать в этот день.
Солнечное затмение 17 февраля 2026 года — это новолуние, усиленное «эффектом поворотной точки»: эмоции обостряются, а события часто подталкивают к долго откладываемым решениям.
А Водолей в астрологии отвечает за:
свободу, самовыражение, «я хочу по-новому»
друзей, команды, сообщества, нетворкинг
технологии, обучение, соцсети, будущее
смелые идеи и резкие развороты в планах.
Поэтому затемнение в этом знаке чаще всего затрагивает тему: «С кем я дальше и куда я иду?»
Главные темы затемнения 17 февраля 2026 года
Этот день может принести:
неожиданные новости, изменяющие планы
желание «выйти из клетки» — освободиться от давления, токсичных людей, старых правил
прорывные идеи по работе, обучению, проектам
сильную потребность быть честными с собой: «это мое или навязанное?»
Но есть и риски: импульсивность, резкие слова, конфликты в чатах, разрывы «на эмоциях».
Что не стоит делать в день затмения
Редакционный совет прост: меньше драм — больше осознанности.
В день затемнения лучше избегать:
ультиматумов в отношениях
громких публичных заявлений «на эмоциях»
поспешных освобождений или «сжигания мостов»
больших покупок техники, если сомневаетесь
конфликтов в соцсетях (они могут иметь последствия).
Вместо этого хорошо работает:
планирование на 3–6 месяцев
чистка контактов, подписок, информационного шума
формулировка намерений: «я выбираю свой путь»
обновление резюме, портфолио, профиля.
Гороскоп на солнечное затмение 17 февраля 2026 года для всех знаков.
Овен
Водолей активирует вашу тему друзей и будущих планов. Возможно знакомство, которое «откроет дверь» — или резкое разочарование в ком-то из окружения.
Совет: выбирайте команду, где вас уважают, а не используют.
Телец
Затемнение подсвечивает карьеру, статус и репутацию. Вы можете внезапно захотеть сменить работу или заявить о себе погромче.
Совет: не обесценивайте свои достижения — пора поднять планку.
Близнецы
Для вас это затмение — об учебе, поездках, новых смыслах и свободе мышления. Может появиться шанс на курс, сотрудничество с иностранцами или важную новость издалека.
Совет: слушайте любопытство — он ведет вас в правильную сторону.
Рак
Водолей затрагивает тему глубоких трансформаций, денег в связке и доверия. Возможны разговоры о долгах, финансовых обязательствах, разделении расходов в паре.
Совет: не тяните все сами — честные договоренности сейчас важнее как-то будет.
Лев
Затемнение происходит в вашей зоне отношений. Это может быть точка: либо переход на новый уровень, либо осознание, что пора отпускать.
Совет: не играйте роль — прямо говорите, что вам нужно.
Дева
Темы дня — здоровье, режим, работа и переутомление. Водолей может принести резкое изменение графика или понимание, что вы истощились и нужно иначе.
Совет: измените систему, а не «давите на себя сильнее».
Весы
Для вас затемнение — о любви, творчестве, вдохновении и желании жить «на полную». Возможна вспышка симпатии или новость, связанная с детьми/проектом.
Совет: не изменяйте своим чувствам — они сейчас ваш компас.
Скорпион
Водолей поднимает тему дома, семьи и внутренней опоры. Могут измениться планы по переезду, ремонту или семейным отношениям.
Совет: не сражайтесь за контроль — создайте пространство, где вам спокойно.
Стрелец
Затемнение дает перезагрузку в общении: новости, документы, обучение, короткие поездки. В этот период легко «перегореть» от информации.
Совет: говорите коротко и по сути — и фильтруйте истощающих людей.
Козерог
Темы денег и самоценности выходят на первый план. Возможно новое предложение, изменение дохода или желание поднять цену на свою работу.
Совет: не соглашайтесь на меньшее только из страха потерять стабильность.
Водолей
Это ваше затмение — сильная перезагрузка личности, имиджа и жизненного курса. Вы можете почувствовать: «я больше не хочу жить как раньше».
Совет: не пугайтесь перемен — вы просто возвращаетесь к себе настоящих.
Рыбы
Водолей открывает тему тишины, восстановления и внутренней очистки. Это затмение может принести осознание того, что вам нужна пауза или завершение старой истории.
Совет: меньше шума — больше сна, воды, тела и покоя.
Особенно заметно затмение могут прожить: Водолеи, Львы, Тельцы и Скорпионы, потому что оно затрагивает ключевые оси личности, отношений, дома и карьеры.
3 совета, как прожить затмение
Запишите три вещи, от которых вы готовы отказаться, чтобы жить легче.
Обновите одну привычку, которая держит вас в ресурсе (сон, вода, прогулка).
Сформулируйте намерение на 3 месяца: «Я выбираю… (себя / свободу / новую работу / новое окружение)».
Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.