Солнечное затмение в Водолее 17 февраля 2026: гороскоп для всех знаков зодиака

Солнечное затмение 17 февраля 2026 года — это новолуние, усиленное «эффектом поворотной точки»: эмоции обостряются, а события часто подталкивают к долго откладываемым решениям.

А Водолей в астрологии отвечает за:

свободу, самовыражение, «я хочу по-новому»

друзей, команды, сообщества, нетворкинг

технологии, обучение, соцсети, будущее

смелые идеи и резкие развороты в планах.

Поэтому затемнение в этом знаке чаще всего затрагивает тему: «С кем я дальше и куда я иду?»

Главные темы затемнения 17 февраля 2026 года

Этот день может принести:

неожиданные новости, изменяющие планы

желание «выйти из клетки» — освободиться от давления, токсичных людей, старых правил

прорывные идеи по работе, обучению, проектам

сильную потребность быть честными с собой: «это мое или навязанное?»

Но есть и риски: импульсивность, резкие слова, конфликты в чатах, разрывы «на эмоциях».

Что не стоит делать в день затмения

Редакционный совет прост: меньше драм — больше осознанности.

В день затемнения лучше избегать:

ультиматумов в отношениях

громких публичных заявлений «на эмоциях»

поспешных освобождений или «сжигания мостов»

больших покупок техники, если сомневаетесь

конфликтов в соцсетях (они могут иметь последствия).

Вместо этого хорошо работает:

планирование на 3–6 месяцев

чистка контактов, подписок, информационного шума

формулировка намерений: «я выбираю свой путь»

обновление резюме, портфолио, профиля.

Гороскоп на солнечное затмение 17 февраля 2026 года для всех знаков.

Овен

Водолей активирует вашу тему друзей и будущих планов. Возможно знакомство, которое «откроет дверь» — или резкое разочарование в ком-то из окружения.

Совет: выбирайте команду, где вас уважают, а не используют.

Телец

Затемнение подсвечивает карьеру, статус и репутацию. Вы можете внезапно захотеть сменить работу или заявить о себе погромче.

Совет: не обесценивайте свои достижения — пора поднять планку.

Близнецы

Для вас это затмение — об учебе, поездках, новых смыслах и свободе мышления. Может появиться шанс на курс, сотрудничество с иностранцами или важную новость издалека.

Совет: слушайте любопытство — он ведет вас в правильную сторону.

Рак

Водолей затрагивает тему глубоких трансформаций, денег в связке и доверия. Возможны разговоры о долгах, финансовых обязательствах, разделении расходов в паре.

Совет: не тяните все сами — честные договоренности сейчас важнее как-то будет.

Лев

Затемнение происходит в вашей зоне отношений. Это может быть точка: либо переход на новый уровень, либо осознание, что пора отпускать.

Совет: не играйте роль — прямо говорите, что вам нужно.

Дева

Темы дня — здоровье, режим, работа и переутомление. Водолей может принести резкое изменение графика или понимание, что вы истощились и нужно иначе.

Совет: измените систему, а не «давите на себя сильнее».

Весы

Для вас затемнение — о любви, творчестве, вдохновении и желании жить «на полную». Возможна вспышка симпатии или новость, связанная с детьми/проектом.

Совет: не изменяйте своим чувствам — они сейчас ваш компас.

Скорпион

Водолей поднимает тему дома, семьи и внутренней опоры. Могут измениться планы по переезду, ремонту или семейным отношениям.

Совет: не сражайтесь за контроль — создайте пространство, где вам спокойно.

Стрелец

Затемнение дает перезагрузку в общении: новости, документы, обучение, короткие поездки. В этот период легко «перегореть» от информации.

Совет: говорите коротко и по сути — и фильтруйте истощающих людей.

Козерог

Темы денег и самоценности выходят на первый план. Возможно новое предложение, изменение дохода или желание поднять цену на свою работу.

Совет: не соглашайтесь на меньшее только из страха потерять стабильность.

Водолей

Это ваше затмение — сильная перезагрузка личности, имиджа и жизненного курса. Вы можете почувствовать: «я больше не хочу жить как раньше».

Совет: не пугайтесь перемен — вы просто возвращаетесь к себе настоящих.

Рыбы

Водолей открывает тему тишины, восстановления и внутренней очистки. Это затмение может принести осознание того, что вам нужна пауза или завершение старой истории.

Совет: меньше шума — больше сна, воды, тела и покоя.

Особенно заметно затмение могут прожить: Водолеи, Львы, Тельцы и Скорпионы, потому что оно затрагивает ключевые оси личности, отношений, дома и карьеры.

3 совета, как прожить затмение

Запишите три вещи, от которых вы готовы отказаться, чтобы жить легче. Обновите одну привычку, которая держит вас в ресурсе (сон, вода, прогулка). Сформулируйте намерение на 3 месяца: «Я выбираю… (себя / свободу / новую работу / новое окружение)».

Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.