ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Астрология
Количество просмотров
218
Время на прочтение
4 мин

Солнечное затмение в Водолее 17 февраля 2026: гороскоп для всех знаков зодиака

Солнечное затмение в Водолее 17 февраля 2026 запускает перезагрузку планов, отношений и целей — рассказываем, что оно принесет каждому знаку зодиака и чего лучше не делать в этот день.

Автор публикации
Фото автора: Елена Кузьмич Елена Кузьмич
Солнечное затмение

Солнечное затмение / © ТСН.ua

Солнечное затмение 17 февраля 2026 года — это новолуние, усиленное «эффектом поворотной точки»: эмоции обостряются, а события часто подталкивают к долго откладываемым решениям.

А Водолей в астрологии отвечает за:

  • свободу, самовыражение, «я хочу по-новому»

  • друзей, команды, сообщества, нетворкинг

  • технологии, обучение, соцсети, будущее

  • смелые идеи и резкие развороты в планах.

Поэтому затемнение в этом знаке чаще всего затрагивает тему: «С кем я дальше и куда я иду?»

Главные темы затемнения 17 февраля 2026 года

Этот день может принести:

  • неожиданные новости, изменяющие планы

  • желание «выйти из клетки» — освободиться от давления, токсичных людей, старых правил

  • прорывные идеи по работе, обучению, проектам

  • сильную потребность быть честными с собой: «это мое или навязанное?»

Но есть и риски: импульсивность, резкие слова, конфликты в чатах, разрывы «на эмоциях».

Что не стоит делать в день затмения

Редакционный совет прост: меньше драм — больше осознанности.
В день затемнения лучше избегать:

  • ультиматумов в отношениях

  • громких публичных заявлений «на эмоциях»

  • поспешных освобождений или «сжигания мостов»

  • больших покупок техники, если сомневаетесь

  • конфликтов в соцсетях (они могут иметь последствия).

Вместо этого хорошо работает:

  • планирование на 3–6 месяцев

  • чистка контактов, подписок, информационного шума

  • формулировка намерений: «я выбираю свой путь»

  • обновление резюме, портфолио, профиля.

Гороскоп на солнечное затмение 17 февраля 2026 года для всех знаков.

Овен

Водолей активирует вашу тему друзей и будущих планов. Возможно знакомство, которое «откроет дверь» — или резкое разочарование в ком-то из окружения.
Совет: выбирайте команду, где вас уважают, а не используют.

Телец

Затемнение подсвечивает карьеру, статус и репутацию. Вы можете внезапно захотеть сменить работу или заявить о себе погромче.
Совет: не обесценивайте свои достижения — пора поднять планку.

Близнецы

Для вас это затмение — об учебе, поездках, новых смыслах и свободе мышления. Может появиться шанс на курс, сотрудничество с иностранцами или важную новость издалека.
Совет: слушайте любопытство — он ведет вас в правильную сторону.

Рак

Водолей затрагивает тему глубоких трансформаций, денег в связке и доверия. Возможны разговоры о долгах, финансовых обязательствах, разделении расходов в паре.
Совет: не тяните все сами — честные договоренности сейчас важнее как-то будет.

Лев

Затемнение происходит в вашей зоне отношений. Это может быть точка: либо переход на новый уровень, либо осознание, что пора отпускать.
Совет: не играйте роль — прямо говорите, что вам нужно.

Дева

Темы дня — здоровье, режим, работа и переутомление. Водолей может принести резкое изменение графика или понимание, что вы истощились и нужно иначе.
Совет: измените систему, а не «давите на себя сильнее».

Весы

Для вас затемнение — о любви, творчестве, вдохновении и желании жить «на полную». Возможна вспышка симпатии или новость, связанная с детьми/проектом.
Совет: не изменяйте своим чувствам — они сейчас ваш компас.

Скорпион

Водолей поднимает тему дома, семьи и внутренней опоры. Могут измениться планы по переезду, ремонту или семейным отношениям.
Совет: не сражайтесь за контроль — создайте пространство, где вам спокойно.

Стрелец

Затемнение дает перезагрузку в общении: новости, документы, обучение, короткие поездки. В этот период легко «перегореть» от информации.
Совет: говорите коротко и по сути — и фильтруйте истощающих людей.

Козерог

Темы денег и самоценности выходят на первый план. Возможно новое предложение, изменение дохода или желание поднять цену на свою работу.
Совет: не соглашайтесь на меньшее только из страха потерять стабильность.

Водолей

Это ваше затмение — сильная перезагрузка личности, имиджа и жизненного курса. Вы можете почувствовать: «я больше не хочу жить как раньше».
Совет: не пугайтесь перемен — вы просто возвращаетесь к себе настоящих.

Рыбы

Водолей открывает тему тишины, восстановления и внутренней очистки. Это затмение может принести осознание того, что вам нужна пауза или завершение старой истории.
Совет: меньше шума — больше сна, воды, тела и покоя.

Особенно заметно затмение могут прожить: Водолеи, Львы, Тельцы и Скорпионы, потому что оно затрагивает ключевые оси личности, отношений, дома и карьеры.

3 совета, как прожить затмение

  1. Запишите три вещи, от которых вы готовы отказаться, чтобы жить легче.

  2. Обновите одну привычку, которая держит вас в ресурсе (сон, вода, прогулка).

  3. Сформулируйте намерение на 3 месяца: «Я выбираю… (себя / свободу / новую работу / новое окружение)».

Напомним, перуанские шаманы сделали шокирующий прогноз на 2026 год. Колдуны прочат падение режима в Венесуэле и тяжелую болезнь президента США, а также видят окончание войны в Украине.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

Дата публикации
Количество просмотров
218
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie