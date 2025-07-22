ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Астрология
Количество просмотров
1149
Время на прочтение
3 мин

Солнце в Леве с 22 июля по 22 августа 2025 года: Тельцам — уверенность, а Ракам — время сиять

Солнце входит в знак Льва 22 июля 2025, принося каждому из нас новую волну энергии, искренности и силы самовыражения.

Автор публикации
Фото автора: Елена Кузьмич Елена Кузьмич
Лев

Лев / © Credits

С 22 июля по 22 августа Солнце будет находиться в знаке Льва — своем доме, где его энергия наиболее ощутима, огненная и жизнеутверждающая. Это период искренности, творчества, уверенности в себе и стремления быть увиденными. Лев – символ сердца, благородства, детской непосредственности и достоинства. Он хочет светить, вести за собой и вдохновлять.

Об этом рассказала эзотерик Елена Кузьмич.

В 2025 году транзит Солнца в Леве проходит на фоне ретроградного Меркурия до 11 августа, поэтому первые недели августа могут стать временем переосмысления собственной ценности, репутации, а также отношений с родителями или детьми.

Это время для:

  • признание и проявления талантов;

  • романтических поступков и проявлений любви;

  • игры с детьми и внутренним ребёнком;

  • творческого самовыражения и сценических выступлений;

  • укрепление уверенности в собственном сердце.

Что Солнце во Льве несет каждому знаку зодиака

  • Овен
    Ваша энергия усиливается: вы яркие, влюбленные в жизнь, готовы рисковать. Пора быть в центре внимания.
    Совет: не стесняйтесь своих желаний – пора их озвучить.

  • Телец
    Внутреннее достоинство и стабильность станут вашей суперсилой. Уделите внимание дому, семье и отдыху.
    Совет: дайте себе разрешение на роскошь – в деталях и чувствах.

  • Близнецы
    Слово – ваш главный инструмент, а разговоры – поле для проявления харизмы. Флиртуйте, пишите, вдохновляйте.
    Совет: не скрывайте блеск своего ума – им следует делиться.

  • Рак
    Настало ваше звездное время раскрытия внутреннего света. Вы – источник тепла для себя и для других.
    Совет: покажите миру свою истинную ценность – без сомнений.

  • Лев
    Сезон вашей силы! Вы – главный герой этого месяца. Признание, вдохновение, решительность – все на максимум.
    Совет: не умаляйте себя — позвольте себе сиять.

  • Дева
    Время замедления перед перезагрузкой. Сосредоточьтесь на внутренних процессах и отдыхе.
    Совет: не гонитесь за вниманием – вернитесь к себе.

  • Весы
    Свет дружбы и командной поддержки сейчас ведет вас вперед. Ваше обаяние работает во всеобщее благо.
    Совет: позвольте быть лидером в коллективе.

  • Скорпион
    Ваш авторитет растет – будьте готовы принимать ответственность. Пора быть примером для других.
    Совет: действуйте с искренностью и вдохновением – вас заметят.

  • Стрелец
    Пора расширить горизонты — путешествия, обучение, поиск смыслов. Ваш дух жаждет великого.
    Совет: ищите вдохновение в необычном – оно рядом.

  • Козерог
    Глубокая трансформация через искренность, интимность и доверие. Это о силе сердца, преодолевающей страхи.
    Совет: откройтесь – уязвимость не слабость, а источник силы.

  • Водолей
    Ваши отношения выйдут на новый уровень – либо погаснут, либо загорятся вдвое сильнее.
    Совет: не бойтесь сказать правду сердца.

  • Рыбы
    Период очищения и наведения порядка. Займитесь здоровьем – телесным и эмоциональным.
    Совет: найдите ритуалы, питающие душу.

Солнце в Леве – это о раскрытии истинного «я», о любви к себе и смелости быть замеченным. В 2025 году оно приглашает каждого из нас найти сцену, на которой хочется сиять и выйти на нее с открытым сердцем.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика не науки, и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie