Солнце в Леве с 22 июля по 22 августа 2025 года: Тельцам — уверенность, а Ракам — время сиять

Лев / © Credits

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С 22 июля по 22 августа Солнце будет находиться в знаке Льва — своем доме, где его энергия наиболее ощутима, огненная и жизнеутверждающая. Это период искренности, творчества, уверенности в себе и стремления быть увиденными. Лев – символ сердца, благородства, детской непосредственности и достоинства. Он хочет светить, вести за собой и вдохновлять.

Об этом рассказала эзотерик Елена Кузьмич.

В 2025 году транзит Солнца в Леве проходит на фоне ретроградного Меркурия до 11 августа, поэтому первые недели августа могут стать временем переосмысления собственной ценности, репутации, а также отношений с родителями или детьми.

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Это время для:

признание и проявления талантов;

романтических поступков и проявлений любви;

игры с детьми и внутренним ребёнком;

творческого самовыражения и сценических выступлений;

укрепление уверенности в собственном сердце.

Что Солнце во Льве несет каждому знаку зодиака

Овен

Ваша энергия усиливается: вы яркие, влюбленные в жизнь, готовы рисковать. Пора быть в центре внимания.

Совет: не стесняйтесь своих желаний – пора их озвучить.

Телец

Внутреннее достоинство и стабильность станут вашей суперсилой. Уделите внимание дому, семье и отдыху.

Совет: дайте себе разрешение на роскошь – в деталях и чувствах.

Близнецы

Слово – ваш главный инструмент, а разговоры – поле для проявления харизмы. Флиртуйте, пишите, вдохновляйте.

Совет: не скрывайте блеск своего ума – им следует делиться.

Рак

Настало ваше звездное время раскрытия внутреннего света. Вы – источник тепла для себя и для других.

Совет: покажите миру свою истинную ценность – без сомнений.

Лев

Сезон вашей силы! Вы – главный герой этого месяца. Признание, вдохновение, решительность – все на максимум.

Совет: не умаляйте себя — позвольте себе сиять.

Дева

Время замедления перед перезагрузкой. Сосредоточьтесь на внутренних процессах и отдыхе.

Совет: не гонитесь за вниманием – вернитесь к себе.

Весы

Свет дружбы и командной поддержки сейчас ведет вас вперед. Ваше обаяние работает во всеобщее благо.

Совет: позвольте быть лидером в коллективе.

Скорпион

Ваш авторитет растет – будьте готовы принимать ответственность. Пора быть примером для других.

Совет: действуйте с искренностью и вдохновением – вас заметят.

Стрелец

Пора расширить горизонты — путешествия, обучение, поиск смыслов. Ваш дух жаждет великого.

Совет: ищите вдохновение в необычном – оно рядом.

Козерог

Глубокая трансформация через искренность, интимность и доверие. Это о силе сердца, преодолевающей страхи.

Совет: откройтесь – уязвимость не слабость, а источник силы.

Водолей

Ваши отношения выйдут на новый уровень – либо погаснут, либо загорятся вдвое сильнее.

Совет: не бойтесь сказать правду сердца.

Рыбы

Период очищения и наведения порядка. Займитесь здоровьем – телесным и эмоциональным.

Совет: найдите ритуалы, питающие душу.

Солнце в Леве – это о раскрытии истинного «я», о любви к себе и смелости быть замеченным. В 2025 году оно приглашает каждого из нас найти сцену, на которой хочется сиять и выйти на нее с открытым сердцем.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика не науки, и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

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