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Солнце в Леве с 22 июля по 22 августа 2025 года: Тельцам — уверенность, а Ракам — время сиять
Солнце входит в знак Льва 22 июля 2025, принося каждому из нас новую волну энергии, искренности и силы самовыражения.
С 22 июля по 22 августа Солнце будет находиться в знаке Льва — своем доме, где его энергия наиболее ощутима, огненная и жизнеутверждающая. Это период искренности, творчества, уверенности в себе и стремления быть увиденными. Лев – символ сердца, благородства, детской непосредственности и достоинства. Он хочет светить, вести за собой и вдохновлять.
Об этом рассказала эзотерик Елена Кузьмич.
В 2025 году транзит Солнца в Леве проходит на фоне ретроградного Меркурия до 11 августа, поэтому первые недели августа могут стать временем переосмысления собственной ценности, репутации, а также отношений с родителями или детьми.
Это время для:
признание и проявления талантов;
романтических поступков и проявлений любви;
игры с детьми и внутренним ребёнком;
творческого самовыражения и сценических выступлений;
укрепление уверенности в собственном сердце.
Что Солнце во Льве несет каждому знаку зодиака
Овен
Ваша энергия усиливается: вы яркие, влюбленные в жизнь, готовы рисковать. Пора быть в центре внимания.
Совет: не стесняйтесь своих желаний – пора их озвучить.
Телец
Внутреннее достоинство и стабильность станут вашей суперсилой. Уделите внимание дому, семье и отдыху.
Совет: дайте себе разрешение на роскошь – в деталях и чувствах.
Близнецы
Слово – ваш главный инструмент, а разговоры – поле для проявления харизмы. Флиртуйте, пишите, вдохновляйте.
Совет: не скрывайте блеск своего ума – им следует делиться.
Рак
Настало ваше звездное время раскрытия внутреннего света. Вы – источник тепла для себя и для других.
Совет: покажите миру свою истинную ценность – без сомнений.
Лев
Сезон вашей силы! Вы – главный герой этого месяца. Признание, вдохновение, решительность – все на максимум.
Совет: не умаляйте себя — позвольте себе сиять.
Дева
Время замедления перед перезагрузкой. Сосредоточьтесь на внутренних процессах и отдыхе.
Совет: не гонитесь за вниманием – вернитесь к себе.
Весы
Свет дружбы и командной поддержки сейчас ведет вас вперед. Ваше обаяние работает во всеобщее благо.
Совет: позвольте быть лидером в коллективе.
Скорпион
Ваш авторитет растет – будьте готовы принимать ответственность. Пора быть примером для других.
Совет: действуйте с искренностью и вдохновением – вас заметят.
Стрелец
Пора расширить горизонты — путешествия, обучение, поиск смыслов. Ваш дух жаждет великого.
Совет: ищите вдохновение в необычном – оно рядом.
Козерог
Глубокая трансформация через искренность, интимность и доверие. Это о силе сердца, преодолевающей страхи.
Совет: откройтесь – уязвимость не слабость, а источник силы.
Водолей
Ваши отношения выйдут на новый уровень – либо погаснут, либо загорятся вдвое сильнее.
Совет: не бойтесь сказать правду сердца.
Рыбы
Период очищения и наведения порядка. Займитесь здоровьем – телесным и эмоциональным.
Совет: найдите ритуалы, питающие душу.
Солнце в Леве – это о раскрытии истинного «я», о любви к себе и смелости быть замеченным. В 2025 году оно приглашает каждого из нас найти сцену, на которой хочется сиять и выйти на нее с открытым сердцем.
Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика не науки, и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.