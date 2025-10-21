- Дата публикации
-
- Категория
- Астрология
- Количество просмотров
- 201
- Время на прочтение
- 2 мин
Солнце в Скорпионе 2025: время трансформации и внутренней силы – гороскоп для всех знаков.
С 23 октября по 22 ноября 2025 года Солнце будет находиться в Скорпионе, принося период глубоких изменений, эмоциональной перезагрузки и решений, способных изменить жизненный курс.
Энергия Скорпиона связана с трансформацией, внутренней правдой и обновлением. В настоящее время усиливается интуиция, растет потребность в глубинных решениях, а поверхностные вещи перестают работать. Период способствует очищению от лишнего: как на уровне отношений или эмоций, так и в материальных связях.
Об этом рассказала эзотерик Елена Кузьмич.
Это также время, когда усиливается воля, появляется смелость смотреть в корень проблемы, постепенно освобождаясь от всего исчерпавшего себя. Скорпион символизирует "перерождение феникса" - кризис может стать трамплином к обновлению.
Гороскоп для знаков зодиака на период Солнца в Скорпионе (23.10 – 22.11.2025)
Овен – трансформация ресурсов и финансов, работа с доверием и зависимостями.
Телец – фокус на партнерствах: отношения либо укрепляются, либо проходят проверку.
Близнецы – внимание к здоровью, восстановлению сил, очищению от перегрузки.
Рак – усиление эмоциональности и творчества, возможные глубокие романтические переживания.
Лев – изменения в семейных вопросах, потребность в стабильности и защищенном пространстве.
Дева – ключевые разговоры, обучение, новые договоренности, прояснение отношений.
Весы – пересмотр финансовых стратегий и ценности, концентрация на опоре.
Скорпион – личное обновление: энергия растет, появляется новое видение целей.
Стрелец – потребность в тишине, завершении старых циклов, ограничении излишнего шума.
Козерог – изменения через новые круги и социальные связи, движение к важным проектам.
Водолей – фокус в профессиональной сфере, карьерные решения и усиление авторитета.
Рыбы – поиск смыслов, духовный рост, появление новых внутренних ориентиров.
Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.
Напомним, что осень дарит любовь: эти три знака в октябре 2025 года наконец-то встретят свою вторую половинку.
Дни октября станут для этих знаков зодиака периодом вдохновения, тепла и романтических открытий. Главное — позволить быть искренними и вовремя принять подарки судьбы.