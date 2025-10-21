Солнце в Скорпионе 2025: время трансформации и внутренней силы – гороскоп для всех знаков.

Солнце в Скорпионе / © ТСН

Энергия Скорпиона связана с трансформацией, внутренней правдой и обновлением. В настоящее время усиливается интуиция, растет потребность в глубинных решениях, а поверхностные вещи перестают работать. Период способствует очищению от лишнего: как на уровне отношений или эмоций, так и в материальных связях.

Это также время, когда усиливается воля, появляется смелость смотреть в корень проблемы, постепенно освобождаясь от всего исчерпавшего себя. Скорпион символизирует "перерождение феникса" - кризис может стать трамплином к обновлению.

Гороскоп для знаков зодиака на период Солнца в Скорпионе (23.10 – 22.11.2025)

Овен – трансформация ресурсов и финансов, работа с доверием и зависимостями.

Телец – фокус на партнерствах: отношения либо укрепляются, либо проходят проверку.

Близнецы – внимание к здоровью, восстановлению сил, очищению от перегрузки.

Рак – усиление эмоциональности и творчества, возможные глубокие романтические переживания.

Лев – изменения в семейных вопросах, потребность в стабильности и защищенном пространстве.

Дева – ключевые разговоры, обучение, новые договоренности, прояснение отношений.

Весы – пересмотр финансовых стратегий и ценности, концентрация на опоре.

Скорпион – личное обновление: энергия растет, появляется новое видение целей.

Стрелец – потребность в тишине, завершении старых циклов, ограничении излишнего шума.

Козерог – изменения через новые круги и социальные связи, движение к важным проектам.

Водолей – фокус в профессиональной сфере, карьерные решения и усиление авторитета.

Рыбы – поиск смыслов, духовный рост, появление новых внутренних ориентиров.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

