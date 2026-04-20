Солнце в Тельце 20 апреля - 20 мая 2026 года: что нас ждет в это время

Солнце в Тельце 20 апреля - 20 мая 2026 года / © Associated Press

20 апреля Солнце входит в Тельца в 04:39 (Gmt+3), переводя нас в более спокойный, земной ритм до 20 мая. После огненной, импульсивной энергии Овна, где всё решается в моменте и рождается из порыва, наступает совсем иное состояние — состояние укоренения. Движение становится постепенным, осознанным, глубинным. Внимание мягко смещается с внешнего давления на внутреннюю опору, и всё чаще возникает вопрос о том, на чём держится наша жизнь, что даёт нам устойчивость и чувство реальности, рассказывает астролог и автор YouTube-канала Марина Скади (Марина Соколова).

Материя перестаёт быть чем-то вторичным — наоборот, она становится основой, через которую проявляется всё остальное. Вкус еды, тепло солнечных лучей, тишина утра, уют пространства — всё это начинает играть особую роль. И именно в этой плотной, тёплой, насыщенной энергии постепенно пробуждаются архетипы Тельца — древние, глубокие, связанные с самой природой жизни.

И чем глубже мы входим в энергию этого периода, тем яснее становится, почему Телец ощущается таким мягким, чувственным и земным. Этим знаком управляет Венера — планета, которая отвечает за удовольствие, красоту, вкус, телесность и способность наслаждаться жизнью. Под её влиянием всё, что связано с Тельцом, набирает особую плотность и теплоту: желания становятся спокойными, но настойчивыми, чувства — глубокими, но не бурными, а стремление к гармонии — почти инстинктивным.

Венера в Тельце не зовёт к романтическим вспышкам или драме. Её любовь — тёплая, стабильная, телесная, основанная на доверии, прикосновениях, запахах, уюте, красоте простых вещей. Она учит нас ценить качество, выбирать лучшее, окружать себя тем, что питает и тело, и душу. И именно благодаря Венере тельцовская энергия ощущается такой заземлённой, медленной, насыщенной — как будто сама жизнь становится более вкусной, более осязаемой, более настоящей.

Когда Солнце проходит по Тельцу, мы начинаем смотреть на мир глазами земной Венеры. В этот период мы замечаем оттенки, текстуры, запахи, формы. Мы тянемся к тому, что красиво, мягко, приятно. Выбираем то, что даёт ощущение безопасности и наполненности. Это время, когда мы учимся жить красиво, чувственно, осознанно, с уважением к своим желаниям и к своему телу.

Архетип Быка (Тельца) — символ внутренней силы, уверенности и спокойного движения вперёд. В этом образе нет напряжения, нет спешки, нет необходимости что-то доказывать. Бык не реагирует на каждое внешнее раздражение, он не отклоняется от своего пути из-за чужих ожиданий или обстоятельств. Он движется медленно, но неуклонно, и именно благодаря этому создаёт вокруг себя устойчивую реальность.

Когда Солнце проходит по Тельцу, эта энергия становится ощутимой внутри: появляется внутренний стержень, который не требует подтверждения извне. Возникает желание сосредоточиться на главном, укрепить то, что уже есть, и постепенно развивать это дальше.

Постепенно сила земного Тельца углубляется и переходит в более мягкое, но не менее мощное состояние — архетип Земли. Это уже не просто движение вперёд, а глубокая связь с основой жизни. Земля принимает всё, что в неё вложено, она удерживает, питает, даёт время и пространство для роста. В её энергии нет спешки, но есть уверенность в результате. Именно поэтому в период Солнца в Тельце мы начинаем чувствовать себя иначе: тело становится более чувствительным, желания — более настоящими, а восприятие — более спокойным и устойчивым.

И из этой глубокой, устойчивой энергии, которую генерирует Солнце в Тельце, постепенно вырастает архетип Хранителя Ценности. Это состояние внутренней зрелости, в котором человек начинает по-настоящему чувствовать цену всего, что у него есть. Время перестаёт казаться бесконечным ресурсом, энергия — чем-то, что можно тратить бездумно, а чувства — чем-то, что не требует бережного отношения. Появляется тонкое, но очень ясное понимание: не всё стоит нашего внимания, не всё заслуживает вложений. Возникает спокойная избирательность, способность выбирать лучшее не из страха потерять, а из внутреннего знания своей ценности.

Все эти архетипы мягко переплетаются, создавая единое поле, в котором разворачивается жизнь в период транзита Солнца по знаку Тельца. Это время не резких перемен, а постепенного раскрытия. Оно похоже на бутон, который медленно разворачивается под тёплым солнечным светом, не спеша, не торопясь, но неизбежно. В этом процессе нет случайности — каждое движение естественно, каждое состояние закономерно.

Когда Солнце входит в Телец, тема денег становится особенно актуальной. Финансы в этот период — это не только средство обмена, но и форма энергии, которая требует уважения, внимания и правильного обращения. И именно в это время особенно ясно проявляется венерианская природа Тельца: стремление к качеству, стабильности, комфорту и материальной опоре.

Подход к заработку меняется. Исчезает желание «рвануть» или сделать что‑то резко. На первый план выходит стратегия, последовательность, надёжность. Телец не любит хаоса, и Солнце в этом знаке мягко подталкивает нас к тому, чтобы строить финансовые решения на прочном фундаменте. Это время, когда лучше всего дают результаты действия, направленные на укрепление доходов, создание запасов, инвестиции в то, что будет служить долго.

В этот период особенно обостряется чувство ценности — и оно напрямую влияет на деньги. Мы начинаем яснее понимать, что стоит наших усилий, а что нет. Что приносит реальную отдачу, а что только забирает энергию. И это касается не только работы, но и покупок, вложений, отношений с ресурсами. Венера, управительница Тельца, учит нас выбирать лучшее, а не большее; качественное, а не громкое; устойчивое, а не временное. И именно это внутреннее чувство качества становится главным финансовым ориентиром.

Постепенно приходит понимание, что заработок — это не гонка, а процесс созревания. Как земля, которая не даёт плодов мгновенно, но щедро вознаграждает тех, кто действует терпеливо и последовательно. С таким подходом легко приумнажается то, что уже имееется в плане ресурсов. А тело хорошо реагирует на медицинские манипуляции, происходит быстрое восстановление организма.

В период Солнца в Тельце особенно хорошо идут дела, связанные с долгосрочными проектами, ремеслом, красотой, землёй, телесностью, стабильными услугами, финансами, дизайном, комфортом, недвижимостью. Всё, что требует вкуса, качества и внимательного отношения к деталям, приносит больше плодов, чем обычно.

И вместе с этим приходит желание навести порядок в финансовой сфере: пересмотреть расходы, укрепить доходы, создать подушку безопасности, вложиться в то, что действительно важно. И именно в этой спокойной, уверенной энергии рождается чувство финансовой опоры, которое остаётся с нами надолго.

Солнце в Тельце напоминает: деньги любят уважение, порядок и качество. Они приходят туда, где есть стабильность, терпение и ясное понимание собственной ценности. И если в этот период мы учимся обращаться с ресурсами бережно и мудро, то дальше они начинают работать на нас — так же тихо, надёжно и последовательно, как сама энергия Тельца.