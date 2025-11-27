"Спящий пророк" сделал важное предсказание для мира: что готовит 2026 год

Предсказание

«Спящий пророк» Эдгар Кейси, чьи прогнозы по поводу краха Уолл-стрит и смерти президентов США сбылись, оставил пророчество о 2026 году.

Об этом пишет Tyla.com.

Мир не раз сталкивался с людьми, чьи предсказания оказывались удивительно точными. Но особое внимание накануне 2026 года привлек Эдгар Кейси — «Спящий пророк» из Кентукки.

Кейси утверждал, что в состоянии транса может получать знания от высшего Я.

Среди подтвержденных приписываемых ему совпадений были предупреждения о финансовых потрясениях к краху Уолл-стрит 1929 года и прогноз о смерти президентов США — Франклина Рузвельта и Джона Кеннеди.

Именно Кейси утверждал, что строители Великой пирамиды оставили «запись истории человечества» в скрытой камере под правой передней лапой Великого Сфинкса.

«Он утверждал, что там расположен вход в так называемый Зал летописей — место, где якобы хранятся сведения о происхождении человечества, древних цивилизациях и даже судьбах народов», — сообщает Tyla.com.

Кэйси говорил, что попасть туда можно будет только тогда, когда наступит время перемен. Поклонники Кейси связывают ключ к разгадке с астрологией, полагая, что великие открытия происходят в моменты редких астрономических выравнений.

Именно в 2026 году состоится одно из таких событий. 20 марта, в день весеннего равноденствия, Луна, Венера, Сатурн, Нептун и Солнце выстроятся в одну линию на закате. К этой конфигурации присоединятся Уран и Плутон — астрологи называют это самой мощной точкой трансформации. Последнее что-то похожее наблюдалось в 1989 году, когда упала Берлинская стена и были массовые сообщения о появлении НЛО.

Эти совпадения подогревают интерес к теории Кэйси. Интересно, что еще в 1982 году исследователи Стэнфордского университета обнаружили рядом с лапой Сфинкса три «акустических мертвых зоны», происхождение которых не объяснено до сих пор.

Согласно преданию, в скрытой камере могут находиться:

Древние записи о цивилизации Атлантов.

Карта «потерянных знаний».

Сведения о происхождении человечества.

Пророчества о будущих эпохах.

Ученые пока относятся к этим теориям осторожно, но факт остается фактом: 2026 год, благодаря редкому планетарному выравниванию, стал главным кандидатом на «год раскрытых тайн».

