Сретение: как гадать, какие свечи зажигать и в какие приметы верить

На последний месяц зимы приходилось несколько праздников, по которым предсказывали погоду.

15 февраля украинцы отмечают Сретение — день, когда по народным представлениям зима встречается с весной или летом. Поэтому этот день важен для гадания и наблюдения за природой.

Украинский ученый Василий Скуратовский в книге "Мисяцелик" пишет, что обращение к народным приметам в феврале — явление закономерное, ведь не за горами уже весна. На последний месяц зимы приходилось несколько праздников, по которым предсказывали погоду.

Но больше всего верили в правдивость примет Сретения — самого почитаемого праздника в феврале. Его древние народные названия — "зимобор", или "громовица".

Сретение: приметы

По поверью, именно 15 февраля зима вроде встречается времени года, поэтому такая и название.

Со Сретением связано немало различных пословиц и примет. Люди искренне верили в то, что какая погода в этот день, такой будет и весна, — если тепла, то и март должен быть ранним, а когда мороз — зима еще долго продержится.

Народный прогностик фиксировал все изменения в погоде. Скажем, если на Сретение выпадала оттепель, то весна должна быть ранней и теплой, падал снег — дождевой и длительной, заметало снегом — поздней и холодной, а когда облачный, без солнца — еще донимать суровые морозы.

Также крестьяне следили по размеру сосулек если короткие — снега выпадет немного, а когда длинные, то надо надеяться на метели.

Сретение: гадание

Со Сретением связывали свои надежды и пасечники. От того, как будет капать с крыш вода, так, считали они, будет прибывать в ульях и мед. Поскольку пасечниство было одним из важнейших и значимых промыслов, то ему придавали особое значение. Вот почему в народном прогнозировании погоды и гаданиях "пчелиная метеорология" имела важное значение.

В этот день также гадали, выставляя тарелку с зерном на ночь во двор: если утром роса — урожай, нет росы — плохой признак.

В церквях святят воду и свечи. Такие свечи называют сретенскими, или в других обычаях "громическими", потому что их ставили перед образами во время грозы, чтобы защитить людей и скот от молнии.

Когда приходят из церкви в день Сретения, зажигают "громическую" свечу — "чтобы весеннее половодье не повредило посевы и чтобы мороз деревья не побил". От "громической" свечи и сам праздник Сретения назывался когда-то еще и "Громица".

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