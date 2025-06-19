"США еще будут умолять Украину": победительница "Битвы экстрасенсов" сделала новое предсказание о войне

Яна Пасынкова

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Победительница «Битвы экстрасенсов», таролог Яна Пасынкова сделала новое предсказание о войне в Украине и действиях США и России.

Об этом она сказала на своем ютуб-канале.

Яна Пасынкова отметила, что договоренности США и России не будут действовать. А вот относительно отношений Украины и США — ожидается напряженность.

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«США уже договорились с Россией. Кто их договоренность не поддерживает, того ждет уничтожение и изоляция. Но они не понимают о чем они договорились. Но договоренности не работают. Относительно отношений США и Украины — это сочувствие, угроза закончить отношения. Далее — заинтересованность в нас и наших ресурсах. В какой-то момент они будут умолять нас не быть такими жестокими в отношении нашего врага», — сказала победительница «Битвы экстрасенсов».

Астрология, тарология, нумерология, гадания, предсказания, мольфарство, экстрасенсорика не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.