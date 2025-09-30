Яна Пасынкова

Победительница «Битвы экстрасенсов» Яна Пасынкова сделала предсказание, смогут ли США остановить Россию в войне против Украины.

Об этом она сказала на своем ютуб-канале.

Яна Пасынкова отметила, что США могут остановить Россию буквально за двое суток.

«Штатам для того, чтобы остановить Россию, нужно двое суток. У них есть какой-то план. Так или иначе они к этому плану придут, но не своими руками», — сказала она.

Стоит помнить, что астрология, тарология, нумерология, гадания и мольфарство не являются научными дисциплинами. Подобные предсказания не всегда сбываются, а часто имеют скорее развлекательный характер. Поэтому их следует воспринимать лишь как одну из вероятных версий развития событий, а окончательный выбор всегда зависит от самого человека и его способности менять собственную жизнь.

