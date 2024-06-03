"Станет глобальной точкой напряжения": мольфар Макс Гордеев ответил, закончится ли война в этом году

Мольфар Макс Гордеев сказал, что в 2024 году полномасштабная война РФ против Украины не закончится. По его словам, она станет не просто региональной, а глобальной точкой напряжения.

Об этом говорилось в интервью мольфару "УНИАН".

"Политическая и военная ситуация в России, а также степень международной поддержки Украины будут являться ключевыми факторами, определяющими продолжительность конфликта", — сказал Гордеев.

От кого зависит финал войны: ждать ли завершения 2024 года

По словам Гордеева, до окончания войны в Украине еще далеко. Четыре столицы в мире, а именно Москва, Киев, Вашингтон и Брюссель все еще формируют ход событий. В ближайшие месяцы ожидается усиление боевых действий, и, вероятно, что война не закончится в 2024 году.

Смогут ли ВСУ вернуть все оккупированные территории в этом году

По словам мольфара, множество факторов влияют на то, удастся ли вернуть оккупированные территории в 2024 году. Несмотря на значительные усилия украинских войск и поддержку Запада, полное освобождение всех оккупированных территорий в 2024 году маловероятно.

"Война – это длительный процесс, и освобождение территорий требует не только военной силы, но и времени для стабилизации и восстановления контроля", – отметил Макс Гордеев.

Однако, по его мнению, частичные успехи возможны, особенно, если Украина получит дополнительные поставки современного оружия и увеличит свои внутренние производственные мощности.

"Вероятнее всего, что борьба за возвращение территорий будет продолжаться и в 2025 году", — добавил мольфар.

Сколько украинских беженцев смогут вернуться домой

Этот вопрос зависит только от уровня безопасности и состояния инфраструктуры. По словам Мольфара, важно, чтобы украинское правительство и международные организации работали над созданием условий для безопасного и достойного возвращения. А это означает и восстановление жилья и обеспечение рабочих мест, а также доступ к медицинской помощи и образованию.

По словам Гордеева, некоторые украинские беженцы могут решить остаться в странах ЕС или США, Канаде, Австралии. Однако для многих дом всегда будет оставаться на родине, и они будут стремиться вернуться, как только это станет возможным.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, предсказание, мольфарство, экстрасенсорика — не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

Ранее астролог назвал точные годы, когда война в Украине достигнет пика и завершится. По его словам, кульминация войны произойдет в 2024-2025 гг., после этого ожидается спад и закончится к 2030 году.

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