Старинное пророчество из Ватикана и конец света после смерти Папы Франциска: экстрасенс сделала предсказание

Экстрасенс прокомментировала пророчество о конце света / © Getty Images

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Победительница «Битвы экстрасенсов», тарологиня Яна Пасынкова прокомментировала старинное пророчество о «конце света», которое якобы может наступить после смерти Папы Франциска.

Об этом сказала на своем ютуб-канале.

Яна Пасынкова отметила, что Папа Франциск не имеет никакого отношения к «концу света», потому что здесь во всем будут виноваты люди.

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«Человечеству будет выгоднее, комфортнее, проще оправдать свои ужасные поступки на Земле. Этот „триндец“ будет сделан руками людей. Человек все сделал, чтобы это наступило. К 2028 году будут глобальные проблемы у человечества. Они и не заканчиваются от 2019. За все наши поступки надо брать ответственность. Мы творцы своей судьбы — как хорошего, так и плохого варианта. Здесь Папа Римский ни при чем. Люди сами создали таким этот мир, позволили его таким создать», — сказала Яна Пасынкова.

Напомним, в Ватиканских архивах был найден 900-летний текст, что, по утверждениям исследователей, предусматривает год Судного дня. Согласно древнему «Пророчеству о папе», которое приписывают святому Малахии, конец света может наступить в 2027 году.