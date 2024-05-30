Стрельцам может быть больно, а Скорпионам стоит искать не только секс: гороскоп по картам Таро на 29 мая 2024 года

Гороскоп для всех знаков зодиака по картам Таро на 30 мая 2024 года рассказывает, что Тельцам следует прислушиваться к мудрым советам, а Близнецам – быть сильными.

Читайте подробный и точный гороскоп Таро на 30 мая 2024 года для всех знаков зодиака – в нашем материале от эзотерика Елены Кузьмич.

ОВЕН (21 марта-20 апреля)

Карта дня "Четверка мечей"

Пора отдохнуть. В отношениях возьмите паузу. А на работе подумайте об отгуле – вам нужно восстановить силы.

ТЕЛЕЦ (21 апреля-21 мая)

Карта дня "Король кубков"

Прислушайтесь к мудрым советам. В любви раскройте ваше сердце. На работе уравновесьте ваши эмоции.

БЛИЗНЕЦЫ (22 мая-21 июня)

Карта дня "Сила"

Будьте сильны. В отношениях продемонстрируйте силу характера, а на работе – профессионализм.

РАК (22 июня-22 июля)

Карта дня "Четверка жезлов"

Хорошее время для сотрудничества. Выведите отношения на более высокий уровень. А на работе смело подписывайте договоры.

ЛЕВ (23 июля-23 августа)

Карта дня "Девятка жезлов"

Не стоит запутываться в трех соснах. В отношениях вы сами создаете себе проблемы. На работе следует преодолеть вызовы.

ДЕВА (24 августа-23 сентября)

Карта дня "Двойка кубков"

Двигайтесь навстречу друг другу. В любви идите дальше. На работе ищите единомышленников.

ВЕСЫ (24 сентября-23 октября)

Карта дня "Десятка кубков"

Расслабьтесь и наслаждайтесь тем, что у вас есть. В отношениях не оскорбляйте друг друга. На работе действуйте активно.

СКОРПИОН (23 октября-22 ноября)

Карта дня "Влюбленные"

Ищите не только секс, но и понимание. В любви позаботьтесь о поддержке. На работе ваша любовь вас будет вдохновлять.

СТРЕЛЕЦ (23 ноября-22 декабря)

Карта дня "Двойка мечей"

Может быть больно. В отношениях спрячьте свое сердце. На работе остерегайтесь вызовов.

КОЗЕРОГОВ (23 декабря-20 января)

Карта дня "Семерка жезлов"

Защищайте то, что вам дорого. В любви отстаивайте свои позиции. Идите в глухую оборону на работе.

ВОДОЛЕЙ (21 января-20 февраля)

Карта дня "Дурак"

Не бойтесь делать первый шаг. В отношениях отважитесь что-то сделать первым или первым. На работе попробуйте начать новый проект.

РЫБЫ (21 февраля-20 марта)

Карта дня "Рыцарь жезлов"

Смело двигайтесь вперед. Добавьте сексуальность в отношения. На работе добавьте активность.

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Астрология, тарология, нумерология, гадание, предсказание, мольфарство, экстрасенсорика — не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

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