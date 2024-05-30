Стрельцам может быть больно, а Скорпионам стоит искать не только секс: гороскоп по картам Таро на 29 мая 2024 года

Карты Таро помогают лучше себя понять
Гороскоп для всех знаков зодиака по картам Таро на 30 мая 2024 года рассказывает, что Тельцам следует прислушиваться к мудрым советам, а Близнецам – быть сильными.
Читайте подробный и точный гороскоп Таро на 30 мая 2024 года для всех знаков зодиака – в нашем материале от эзотерика Елены Кузьмич.
ОВЕН (21 марта-20 апреля)
Карта дня "Четверка мечей"
Пора отдохнуть. В отношениях возьмите паузу. А на работе подумайте об отгуле – вам нужно восстановить силы.
ТЕЛЕЦ (21 апреля-21 мая)
Карта дня "Король кубков"
Прислушайтесь к мудрым советам. В любви раскройте ваше сердце. На работе уравновесьте ваши эмоции.
БЛИЗНЕЦЫ (22 мая-21 июня)
Карта дня "Сила"
Будьте сильны. В отношениях продемонстрируйте силу характера, а на работе – профессионализм.
РАК (22 июня-22 июля)
Карта дня "Четверка жезлов"
Хорошее время для сотрудничества. Выведите отношения на более высокий уровень. А на работе смело подписывайте договоры.
ЛЕВ (23 июля-23 августа)
Карта дня "Девятка жезлов"
Не стоит запутываться в трех соснах. В отношениях вы сами создаете себе проблемы. На работе следует преодолеть вызовы.
ДЕВА (24 августа-23 сентября)
Карта дня "Двойка кубков"
Двигайтесь навстречу друг другу. В любви идите дальше. На работе ищите единомышленников.
ВЕСЫ (24 сентября-23 октября)
Карта дня "Десятка кубков"
Расслабьтесь и наслаждайтесь тем, что у вас есть. В отношениях не оскорбляйте друг друга. На работе действуйте активно.
СКОРПИОН (23 октября-22 ноября)
Карта дня "Влюбленные"
Ищите не только секс, но и понимание. В любви позаботьтесь о поддержке. На работе ваша любовь вас будет вдохновлять.
СТРЕЛЕЦ (23 ноября-22 декабря)
Карта дня "Двойка мечей"
Может быть больно. В отношениях спрячьте свое сердце. На работе остерегайтесь вызовов.
КОЗЕРОГОВ (23 декабря-20 января)
Карта дня "Семерка жезлов"
Защищайте то, что вам дорого. В любви отстаивайте свои позиции. Идите в глухую оборону на работе.
ВОДОЛЕЙ (21 января-20 февраля)
Карта дня "Дурак"
Не бойтесь делать первый шаг. В отношениях отважитесь что-то сделать первым или первым. На работе попробуйте начать новый проект.
РЫБЫ (21 февраля-20 марта)
Карта дня "Рыцарь жезлов"
Смело двигайтесь вперед. Добавьте сексуальность в отношения. На работе добавьте активность.
Астрология, тарология, нумерология, гадание, предсказание, мольфарство, экстрасенсорика — не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.
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