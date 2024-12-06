Стрельцам следует начать новый проект, а Скорпионам – двигаться вперед: гороскоп по картам Таро на 6 декабря 2024 года

Карты Таро позволяют взглянуть на ситуацию со стороны.
Гороскоп для всех знаков зодиака по картам Таро на 6 декабря 2024 года рассказывает, что Рыбам следует продемонстрировать лидерские качества, а Скорпионам – двигаться вперед.
Читайте подробный и точный гороскоп Таро на 6 декабря 2024 года для всех знаков зодиака – в нашем материале от эзотерика Елены Кузьмич.
ОВЕН (21 марта-20 апреля)
Карта дня "Восьмерка пентаклей"
Нужно работать. В отношениях тоже нужен труд. На работе добавьте рвение.
ТЕЛЕЦ (21 апреля-21 мая)
Карта дня "Король пентаклей"
Прислушайтесь к мудрым советам. В любви найдите что-нибудь общее для вас. На работе пора начать новый проект.
БЛИЗНЕЦЫ (22 мая-21 июня)
Карта дня "Башня"
Ожидайте перемен. В отношениях может выясниться что-нибудь новое. В движении по карьерной лестнице вас ожидают испытания.
РАК (22 июня-22 июля)
Карта дня "Туз пентаклей"
Ситуация улучшается. В любви надейтесь на большее. На работе трудитесь на результат.
ЛЕВ (23 июля-23 августа)
Карта дня "Четверка кубков"
Не отказывайтесь от того, что вам предлагают. В любви не отгоняйте от себя потенциальных партнеров. На работе не тратьте свое время.
ДЕВА (24 августа-23 сентября)
Карта дня "Отшельник"
Следует отдохнуть. Возьмите паузу в отношениях. На работе запланируйте отгул.
ВЕСЫ (24 сентября-23 октября)
Карта дня "Двойка кубков"
Ищите баланс в отношениях. В любви идите друг к другу. На работе ищите единомышленников.
СКОРПИОН (23 октября-22 ноября)
Карта дня "Восьмерка жезлов"
Двигайтесь вперед. В отношениях добавьте драйву. В любви ждите большего.
СТРЕЛЕЦ (23 ноября-22 декабря)
Карта дня "Двойка жезлов"
Начните новый проект. В любви идите напролом. На работе отшлифуйте ваши навыки и умения.
КОЗЕРОГ (23 декабря-20 января)
Карта дня "Туз жезлов"
Добавьте больше огня. В отношениях наслаждайтесь сексом. В движении по карьерной лестнице ожидайте новых испытаний.
ВОДОЛЕЙ (21 января-20 февраля)
Карта дня "Королева жезлов"
Укажите внутренний огонь. В отношениях продемонстрируйте характер. На работе добавьте профессионализм.
РЫБЫ (21 февраля-20 марта)
Карта дня "Маг"
Освойте свои чувства и ощущения. В любви сбалансируйте рациональное и эмоциональное. На работе проявите свои лидерские качества.
Астрология, тарология, нумерология, гадание, предсказание, мольфарство, экстрасенсорика — не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.
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