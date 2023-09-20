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Стрельцов ждут новые испытания, а Раков ждут новые приключения: гороскоп по картам Таро на 20 сентября 2023 года

Автор
Елена КузьмичЕлена Кузьмич
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Стрельцов ждут новые испытания, а Раков ждут новые приключения: гороскоп по картам Таро на 20 сентября 2023 года

Карты Таро позволяют лучше понять жизнь

Карты Таро позволяют двигаться вперед.

Гороскоп для всех знаков зодиака по картам Таро на 20 сентября 2023 г. рассказывает, что у Тельцов скрытое может стать явным, а Близнецов ожидают победы.

Читайте подробный и точный гороскоп Таро на 20 сентября 2023 года для всех знаков зодиака – в нашем материале от эзотерика Елены Кузьмич.

ОВЕН (21 марта-20 апреля)

Карта дня "Дьявол"

Впереди – немало соблазнов. Только вы знаете, стоит им поддаться в отношениях и в движении по карьерной лестнице.

ТЕЛЕЦ (21 апреля-21 мая)

Карта дня "Луна"

Скрытое станет явным. В любви следует поработать над собственными комплексами. А в рабочих вопросах ищите скрытые мотивы.

БЛИЗНЕЦЫ (22 мая-21 июня)

Карта дня "Шестерка жезлов"

Вас ждут многочисленные победы. В отношениях ждите приятных сюрпризов. На работе действуйте активнее.

РАК (22 июня-22 июля)

Карта дня "Паж кубков"

Откройте ваше сердце. В отношениях вас ждут новые приключения. А по рабочим делам прислушайтесь к интуиции.

ЛЕВ (23 июля-23 августа)

Карта дня "Двойка пентаклей"

Следует найти баланс. В любви уравновесьте сердце и разум. А на работе пора начать новый проект.

ДЕВА (24 августа-23 сентября)

Карта дня "Девятка жезлов"

Не перегружайте себя. В отношениях будет тяжело, а на работе не делайте что-то вместо других людей.

ВЕСЫ (24 сентября-23 октября)

Карта дня "Король кубков"

Прислушайтесь к мудрым советам: они помогут вам и на работе и в любовных отношениях.

СКОРПИОН (23 октября-22 ноября)

Карта дня "Тройка мечей"

Осторожно вам могут разбить сердце. В любви будет больно. А на работе не показывайте свои эмоции.

СТРЕЛЕЦ (23 ноября-22 декабря)

Карта дня "Восьмерка мечей"

Вы знаете, что нужно делать, но противитесь этому. В отношениях ждите новых испытаний. А на работе остерегайтесь подлых людей.

КОЗЕРОГ (23 декабря-20 января)

Карта дня "Пятерка жезлов"

Не стоит создавать себе проблемы на ровном месте. В отношениях не стоит ссориться. Действуйте осторожно на работе.

ВОДОЛЕЙ (21 января-20 февраля)

Карта дня "Верховная жрица"

Прислушайтесь к внутренней мудрости. В отношениях прислушивайтесь к интуиции, а в решении рабочих вопросов – к голосу сердца.

РЫБЫ (21 февраля-20 марта)

Карта дня "Отшельник"

Сейчас время для уединения. В отношениях следует взять паузу, а на работе – отгул или отпуск.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика – не науки, и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

Напомним, что ранее мы писали о том, когда произойдут лунные и солнечные затмения 2023 года.

Также читайте таропрогноз на 2023 год и узнайте, что карты нам предсказывают.

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