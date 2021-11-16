Стрельцы-друзья: что подарить на день рождения и как вместе проводить время

Стрельцы-друзья: что подарить на день рождения и как вместе проводить время

Стрельцы – честные, достойные доверия, щедрые и честные люди. Они готовы быть очень страстными, но в то же время очень справедливыми.

Как представитель стихии огня Стрелец беспокоен, потому что полон энергией. Стрельцы любят исследовать и их сознание открыто для новых мыслей и идей. Он тесно связан с религией и собственной моралью, а их разум – очень глубок, со здравым смыслом.

Стрельцы-друзья: ключевые качества характера

Стрельцом управляет Юпитер и это дарит ему оптимизм и хороший характер. Также Стрельцы смело идут к своим целям, надеясь, что каждая из них будет достигнута. Однако если какая-то из них не будет достигнута, то они не обидятся, а обрадуются полученному опыту и будут стремиться к другому. Зодиакальное созвездие Стрельца изображается в виде кентавра-стрелка, отправляющего свои стрелы во все направления, глядя, куда они приземлятся, учась и приумножая мудрость на протяжении всего пути.

Стрельцы-друзья: лучшие подарки на день рождения

Стрельцы любят получать забавные, смешные или познавательные вещи в подарок. Однако на самом деле они рады получить абсолютно любой подарок, но не стоит поздравлять Стрельцов одновременно с днем рождения и с Рождеством и Новым годом, это их очень огорчит.

Оборудование, которое необходимо для занятия их любимым видом спорта или новая спортивная форма, будут тоже отличным подарком, а абонемент в спортзал вызовет у них волну радости.

Стрельцы обожают домашних животных и в большинстве случаев у них обычно есть как минимум один домашний любимец. Если же нет, то, возможно, они захотят его получить. Но, если вы хотите решиться на такой шаг, конечно, нужно хорошо расспросить представителей огненной стихии, какие именно животные им нравятся. А можно обойтись и "малой кровью" — подарок, как-то связанный с домашним любимцем, например, книга, тоже им понравится.

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Стрельцы много читают, поэтому новинки книжного рынка – лучший вариант подарка для вашего друга. Интересы Стрельцов широкие, поэтому можно найти какое-нибудь интересное издание или редкую книгу, которую представитель стихии огня с удовольствием прочтет.

Также Стрельцам нравится пробовать блюда разных кухонь мира, поэтому ужин в экзотическом ресторане, где подают тайскую или мексиканскую еду, будет удачным выбором для совместного вечера.

К тому же они любят путешествовать, поэтому рано или поздно пригласят вас составить им компанию во время отпуска, если вы поклонник пассивного отдыха и пребывания на пляже, дважды подумайте, прежде чем соглашаться на такое предложение. Стрельцы обожают незнакомые культуры, поэтому выжмут все, что можно из поездки. Подумайте о тупе в Египет или в тибетские монастыри, когда будете заказывать общий тур на каникулы.

Стрельцам в жизни сопутствует успех, поэтому им могут понравиться и азартные игры. Ночь в казино или просмотр лошадиных гонок может очень понравиться Стрельцам, потому что это соответствует их духу авантюризма.

Напомним, что ранее мы рассказывали об эзотерических лайфхаках ноября.

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