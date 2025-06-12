Стрельцам стоит добавить осознание, а Козерогов ожидают внутренние изменения: рунический гороскоп на 12 июня 2025 года

Руны / © ТСН

Реклама

Руны – древние нордические символы, несущие энергию момента, указывают на качество ситуации и помогают сориентироваться внутри себя. Они — не просто рисунки, а символические подсказки души, утверждающие нашу волю, интуицию или потребность в остановке.

12 июня 2025 года поддерживается баланс между действием и внутренней тишиной. Две силы дня – уверенность, но потребность внимательно и мудро выбирать моменты для действия.

Об этом рассказала эзотерик Елена Кузьмич.

Реклама

Гороскоп рун на 12 июня:

Овен - "Турисаз"

Начало дня заряжено: вы вдохновлены и готовы к действию. Но руна подсказывает: будьте разборчивы в применении своей силы. Иногда воздержание – это проявление подлинного могущества.

Телец - "Наутиз"

Ограничения напоминают о структуре – их не следует избегать. Сейчас терпение – ваш инструмент. Принимайте вызов как возможность роста.

Близнецы - "Ансуз"

Слово становится мощным инструментом – важно слушать и говорить сознательно. Текст вашего дня вырисуется через открытые сердцем слова.

Рак - "Лагуз"

Эмоциональный поток активен, но не сдерживайте волну. Руной является призыв к доверию. Плывите по течению – вас ждет глубокое внутреннее оздоровление.

Реклама

Лев - "Совело"

Вы светите ярко – сегодня ваш мир – ваша сцена. Руной является разрешение – освещайте путь другим, не отклоняясь от центра себя.

Дева - "Райдо"

Время движения: изменяйтесь и двигайтесь в направлении сердца. Это не о бегстве, а об эволюции. Руна поддерживает каждый ваш шаг в новом направлении.

Весы - "Беркана"

День для того, чтобы заботиться – не только о других, но и о себе. Ваша внутренняя гармония – это источник красоты, как и уход за собственными корнями.

Скорпион - "Пертро"

То, что кажется случайностью, может стать скрытым благом. Не держитесь за контроль — отправляйтесь вслед за открытой дверью.

Реклама

Стрелец - "Дагаз"

Ясность приходит как подарок. Осознание важного лежит прямо перед вами – теперь следует закрепить это действием.

Козерог - "Эйваз"

Внутренние конфигурации идут сразу с укреплением. Страхи не исчезают мгновенно, но надежно превращаются в сопротивление.

Водолей - "Кеназ"

Все, что было в тени, выходит на свет. Идеи, чувства, творческие импульсы – все более четкое. Этот день – для воплощения образов в конкретную форму.

Рыбы - "Беркана"

Настает время внутреннего цветения. Руна призывает создать внутренний сад: родить идею, любовь или новое начало.

Реклама

Напомним, что ранее мы писали о значении карты Таро «Маг».

Астрология, тарология, нумерология, гадание, предсказание, мольфарство, экстрасенсорика — не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.