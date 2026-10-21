Судьба готовит новый этап: жизнь четырех знаков китайского зодиака начнет налаживаться 21 октября

Китайский гороскоп / © Unsplash

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21 октября 2026 года для четырёх знаков китайского зодиака может стать началом позитивных перемен. Астрологи считают, что в этот день Крысам, Быкам, Лошадям и Драконам будет легче оставить позади давние проблемы и перейти к новому этапу.

Об этом сообщило издание Yourtango.

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Среда приходится на День уничтожения Земного Дракона, главной темой которого станет отказ от того, что больше не приносит пользы. Энергия Земли будет способствовать стабильности, а Дракон символически придаст решимости действовать.

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Крыса

Для Крыс 21 октября может завершиться ситуация, которая в свое время казалась многообещающей, но в итоге стала приносить больше проблем, чем пользы. Вероятно, речь пойдет о договоренности или контракте и переходе на новые условия.

На этот раз представители этого знака будут действовать осторожнее и не будут повторять прошлых ошибок. Даже если для окончательного решения вопроса придётся чем-то пожертвовать, результат может оказаться значительно лучше, чем в предыдущем случае.

Бык

Тельцы, наконец, могут получить то признание, которого им так не хватало. В последнее время кто-то мог ставить под сомнение их решения или авторитет на работе или дома, что вызывало напряжение.

Однако неожиданная проблема может стать поводом для важного разговора. Окружающие смогут по-новому оценить способности Быка и понять мотивы его предыдущих действий. Это откроет путь к большему уважению и новой роли.

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Лошадь

Лошадям придётся всерьёз взяться за дело, которое они долгое время откладывали из-за нехватки времени или нежелания им заниматься. Это может быть финансовый вопрос, невыполненное обязательство или проблема в отношениях.

21 октября станет ясно, что дальше игнорировать ситуацию не получится. Представителям этого знака придётся выделить время и начать решать проблему. На это может уйти не один день, однако первый важный шаг будет сделан.

Дракон

Драконы сосредоточатся на обязательствах перед близким человеком или на совместном важном деле. Уровень их преданности может заметно возрасти, даже если формально в отношениях ничего не изменится.

Представители этого знака будут уделять особое внимание деталям и не захотят торопиться. Для них будет важно довести начатое до конца, чтобы получить результат, которым они действительно смогут гордиться.

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Напомним, астрологи предупредили, что 21 октября 2026 года — день, когда всё, что мы сделали — и делаем — обязательно вернётся к нам сторицей.

Астрология, тарология, нумерология, гадания, пророчества, мольфарство и экстрасенсорика не являются науками, а предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать её нужно не всерьёз, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если у него хватит силы духа и вдохновения изменить свою жизнь к лучшему.

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