Гороскоп на 29 ноября 2026 года / © Credits

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Гороскоп на 29 ноября 2026 года обещает трём знакам зодиака начало нового жизненного этапа. В воскресенье квадратура Луны в Льве и Меркурия в Скорпионе откроет перед ними новые возможности, однако потребует принятия ответственных решений.

Об этом сообщило издание Your Tango.

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Представителям этих знаков придётся проявить решительность, рассудительность и взять на себя больше ответственности. От их поступков будет зависеть, какими будут дальнейшие изменения.

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Рак

Перед Раками встанет важный выбор. Даже если предложенная возможность покажется идеальной, астрологи советуют не торопиться с окончательным решением.

Представители этого знака могут оказаться в ситуации, которая даст им гораздо большее влияние. В то же время новые полномочия потребуют ответственности и взвешенных действий.

Ракам следует тщательно обдумывать каждый следующий шаг, ведь их решения могут как спровоцировать конфликт, так и помочь его избежать.

Скорпион

Для Скорпионов 29 ноября может стать началом периода, когда многое будет зависеть именно от них. Представителям этого знака предстоит принять важное решение, последствия которого почувствуют и другие люди.

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Астрологи рекомендуют Скорпионам не поддаваться искушениям и не руководствоваться исключительно собственными интересами. Благоразумие поможет им правильно воспользоваться новыми возможностями и ответственно отнестись к переменам.

Водолей

В жизни Водолеев начинается период, который принесет гораздо больше возможностей, чем раньше. По прогнозам астрологов, представители этого знака уже готовы к новому этапу и вызовам, которые их ждут.

Однако им придётся научиться грамотно использовать своё влияние. Необдуманные поступки могут привести к нежелательным последствиям, поэтому важно сохранять здравый смысл.

Астрологи убеждены, что Водолеи смогут справиться с новой ответственностью и направить изменения в лучшую сторону.

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Напомним, астрологи предупредили, что 29 ноября 2026 года — день мощной и в то же время светлой энергетики, которая поможет сдвинуть с мертвой точки даже самые сложные и трудоемкие дела.

Астрология, тарология, нумерология, гадания, пророчества, мольфарство и экстрасенсорика не являются науками, а предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать её нужно не всерьёз, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если у него хватит силы духа и вдохновения изменить свою жизнь к лучшему.

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