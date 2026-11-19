Гороскоп на 20 ноября

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С 20 ноября 2026 года для трёх знаков зодиака начнётся период важных перемен и новых возможностей. Согласно астрологическому прогнозу, растущая Луна в Овне придаст им уверенности, решимости и сил для преодоления препятствий.

Об этом сообщило издание Your Tango.

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Астрологи считают, что этот период особенно благоприятен для тех, кто давно стремился изменить свою жизнь, но не решался сделать первый шаг.

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Лев

Для Львов 20 ноября может стать днём судьбоносного решения. Под влиянием растущей Луны в Овне представители этого знака наконец-то решатся сделать то, что долгое время откладывали.

Астрологи советуют не бояться непопулярных решений и доверять собственным убеждениям. Даже если окружающие не поддержат выбор Львов, именно он может открыть путь к позитивным изменениям. Главное — не терять уверенности в своих силах.

Овен

Овны почувствуют прилив энергии и готовность к новым свершениям. В последнее время они постепенно накапливали силы и решимость, а теперь смогут использовать их для достижения своих целей.

Этот период может оказаться особенно благоприятным для преодоления давних трудностей или избавления от вредных привычек. По прогнозу, 20 ноября Овны получат возможность оставить позади то, что мешало им двигаться вперёд, и начать более счастливый этап жизни.

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Стрелец

Для Стрельцов начнется период личностного роста и укрепления веры в собственные возможности. Растущая Луна в Овне, по прогнозам астрологов, поможет им почувствовать внутреннюю силу и смелее строить планы на будущее.

Представителям этого знака советуют не обращать внимания на скептиков и не позволять чужим сомнениям влиять на собственные решения. Самостоятельность и уверенность помогут Стрельцам построить ту жизнь, к которой они давно стремились. Астрологи убеждены, что это лишь начало целой череды положительных перемен.

Напомним, астрологи предупредили, что 20 ноября 2026 года — не самый простой день, когда мы все становимся очень эмоциональными, чувствительными и уязвимыми.

Астрология, тарология, нумерология, гадания, пророчества, мольфарство и экстрасенсорика не являются науками, а предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать её нужно не всерьёз, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если у него хватит силы духа и вдохновения изменить свою жизнь к лучшему.

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