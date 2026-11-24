Гороскоп на 24 ноября / © pexels.com

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Полнолуние в Близнецах 24 ноября, согласно астрологическому прогнозу, станет переломным моментом для трёх знаков зодиака. Они наконец-то смогут оставить затянувшиеся трудности позади, избавиться от переживаний и сосредоточиться на будущем.

Об этом сообщило издание Your Tango.

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Непростой жизненный период подарил представителям этих знаков ценный опыт. Теперь у них появится возможность переосмыслить прошлое, обрести душевное спокойствие и сделать шаг навстречу своим желаниям.

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Близнецы

Несмотря на многочисленные испытания, Близнецы не теряли веры в лучшее будущее. Полнолуние в их знаке может стать началом нового жизненного этапа, когда обстоятельства наконец начнут меняться к лучшему.

Однако представителям этого знака не стоит пассивно ждать исполнения желаний. Астрологи советуют четко определить свои цели, вернуться к активным действиям и настойчиво работать над реализацией задуманного. Именно решительность поможет им окончательно оставить сложный период в прошлом.

Водолей

Водолеи наконец-то смогут понять истинную причину проблем, которые долгое время не давали им покоя. Осознание того, что именно мешает двигаться вперёд, поможет найти выход из сложной ситуации.

Перед представителями этого знака встанет выбор: оставить всё как есть или решиться на кардинальные перемены. Отказ от того, что вызывает постоянные переживания, позволит им восстановить внутреннее равновесие и двигаться дальше.

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Стрелец

Стрельцы получат возможность поставить точку в вопросе, который давно их беспокоит. В конце года они наконец смогут открыто обсудить проблему и принять собственное решение по её решению.

Предыдущие попытки изменить ситуацию не всегда приносили желаемый результат. Однако полнолуние в Близнецах поможет Стрельцам вернуть уверенность в себе и больше доверять собственной интуиции. Именно готовность действовать по-своему может стать ключом к преодолению затянувшихся трудностей.

Напомним, астрологи предупредили, что 23 ноября 2026 года — день всеобщей — вселенской — радости, когда категорически запрещено скучать и грустить.

Астрология, тарология, нумерология, гадания, пророчества, мольфарство и экстрасенсорика не являются науками, а предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать её нужно не всерьёз, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если у него хватит силы духа и вдохновения изменить свою жизнь к лучшему.

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