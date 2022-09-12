Судьбоносный период: астролог рассказал, когда ВСУ освободят значительную часть оккупированных территорий

Именно эта дата судьбоносна для Украины и будет свидетельствовать об ухудшении ситуации для российских оккупантов.

Об этом рассказала астролог Александра Ивашина.

Астролог отметила, что вероятно уже к 30 октября ВСУ освободят значительную часть Украины. Она добавила, что потом деоккупация будет продолжаться не столь активно.

"Можно считать, что в военных действиях может быть закрепление на достигнутом... К тому времени уже значительная часть территорий, вероятно, будет возвращена. В эти даты образуется аспект квиконса между Марсом и Плутоном в Козероге. А мы помним, что война началась практически на соединении этих двух планет. Масштабное наступление привело к захвату территорий. И вот на одной из вершин петли образуется квиконс. А это аспект возвращения и бумеранга. Следовательно, вывод напрашивается сам", — пояснила Ивашина.

Астролог также добавила, что на фоне военных поражений оккупационной армии в России возможны политические обострения и протесты.

Напомним, мольфарка рассказала, когда закончится война в Украине.

Читайте также:

Астрология, тарология, нумерология, гадание, предсказание, мольфарство, экстрасенсорика – не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.