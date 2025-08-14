- Дата публикации
-
- Категория
- Астрология
- Количество просмотров
- 152
- Время на прочтение
- 2 мин
Судьбоносный Сатурн в Рыбах с 1 сентября 2025 по 14 февраля 2026 года: особенности важного периода и гороскоп для всех знаков зодиака
С 1 сентября 2025 Сатурн возвращается в знак Рыб, завершая свой кармический цикл и готовя нас к новым жизненным этапам. Узнайте, что этот период доставит каждому знаку зодиака.
Сатурн — планета дисциплины, структуры и кармических уроков – снова войдет в знак Рыб 1 сентября 2025 года и будет оставаться там до 14 февраля 2026-го. Этот транзит станет завершающей фазой пребывания в Рыбах, начатого еще в 2023 году.
Об этом рассказала эзотерик Елена Кузьмич.
Для многих это время подведения итогов, прощания с иллюзиями, укрепления внутреннего стержня и освобождения от всего, что мешает двигаться вперед. Рыбы как последний знак зодиака символизируют духовность, интуицию, эмпатию и завершение циклов, а под влиянием Сатурна эти темы получат четкие рамки и испытания.
Особенности периода
Финал трехлетнего цикла — возможно завершение долгосрочных проектов и отношений.
Испытание веры — проверка на честность с собой и другими.
Дисциплина в творчестве — идеи нуждаются в четком плане реализации.
Психологическое очищение — отпуск страхов и эмоциональных зависимостей.
Коллективные изменения — актуализация тем милосердия, духовного единства и помощи.
Гороскоп для всех знаков зодиака
Овен — завершение старых дел и внутренняя перезагрузка. Дайте себе время на отдых и восстановление.
Телец — проверка дружеских связей и планирование совместных долгосрочных проектов.
Близнецы – Изменения в карьере. Пора брать на себя больше ответственности и планировать профессиональное развитие.
Рак — период обучения, расширения мировоззрения и путешествий, имеющих более глубокий смысл.
Лев — решение финансовых и эмоциональных вопросов. Избегайте зависимостей и хаотичных издержек.
Дева — Проверка отношений и партнерств. Важно выстраивать баланс между отдачей и получением.
Весы — Сосредоточенность на здоровье, работе и приведении в порядок повседневных дел.
Скорпион — реализация творческих идей в четких формах. Возможны перемены в личной жизни.
Стрелец — Тема дома и семьи выходит на первый план. Возможны переезды или серьезные семейные обсуждения.
Козерог — необходимость структурировать мышление и коммуникацию. Пора заключать долгосрочные сделки.
Водолей — Фокус на финансах и стабильности. Важно планировать бюджет и избегать рисков.
Рыбы — время личной зрелости и ответственности. Вы становитесь главным архитектором собственной жизни.
Сатурн в Рыбах с 1 сентября 2025 по 14 февраля 2026 года – это финальная точка в важном духовном и эмоциональном цикле. Этот период поможет отпустить старое, научит дисциплины, усилит интуицию и покажет, какие мечты действительно стоят вашей энергии. Главный урок этого транзита – умение сочетать духовность с практическими действиями.
Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика — не науки и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.
Напомним, что ранее мы писали об окончании войны в Украине: известный астролог удивил новым предвидением.
Астролог считает, что перемирие в Украине может наступить уже этим летом.