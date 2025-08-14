Сатурн / © ТСН.ua

Сатурн — планета дисциплины, структуры и кармических уроков – снова войдет в знак Рыб 1 сентября 2025 года и будет оставаться там до 14 февраля 2026-го. Этот транзит станет завершающей фазой пребывания в Рыбах, начатого еще в 2023 году.

Об этом рассказала эзотерик Елена Кузьмич.

Для многих это время подведения итогов, прощания с иллюзиями, укрепления внутреннего стержня и освобождения от всего, что мешает двигаться вперед. Рыбы как последний знак зодиака символизируют духовность, интуицию, эмпатию и завершение циклов, а под влиянием Сатурна эти темы получат четкие рамки и испытания.

Реклама

Особенности периода

Финал трехлетнего цикла — возможно завершение долгосрочных проектов и отношений.

Испытание веры — проверка на честность с собой и другими.

Дисциплина в творчестве — идеи нуждаются в четком плане реализации.

Психологическое очищение — отпуск страхов и эмоциональных зависимостей.

Коллективные изменения — актуализация тем милосердия, духовного единства и помощи.

Гороскоп для всех знаков зодиака

Овен — завершение старых дел и внутренняя перезагрузка. Дайте себе время на отдых и восстановление.

Телец — проверка дружеских связей и планирование совместных долгосрочных проектов.

Близнецы – Изменения в карьере. Пора брать на себя больше ответственности и планировать профессиональное развитие.

Рак — период обучения, расширения мировоззрения и путешествий, имеющих более глубокий смысл.

Лев — решение финансовых и эмоциональных вопросов. Избегайте зависимостей и хаотичных издержек.

Дева — Проверка отношений и партнерств. Важно выстраивать баланс между отдачей и получением.

Весы — Сосредоточенность на здоровье, работе и приведении в порядок повседневных дел.

Скорпион — реализация творческих идей в четких формах. Возможны перемены в личной жизни.

Стрелец — Тема дома и семьи выходит на первый план. Возможны переезды или серьезные семейные обсуждения.

Козерог — необходимость структурировать мышление и коммуникацию. Пора заключать долгосрочные сделки.

Водолей — Фокус на финансах и стабильности. Важно планировать бюджет и избегать рисков.

Рыбы — время личной зрелости и ответственности. Вы становитесь главным архитектором собственной жизни.

Сатурн в Рыбах с 1 сентября 2025 по 14 февраля 2026 года – это финальная точка в важном духовном и эмоциональном цикле. Этот период поможет отпустить старое, научит дисциплины, усилит интуицию и покажет, какие мечты действительно стоят вашей энергии. Главный урок этого транзита – умение сочетать духовность с практическими действиями.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика — не науки и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

