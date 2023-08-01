Суперлуние 1 августа 2023: что можно делать и что категорически запрещено

Суперлуние – это астрономическое явление, когда полная или новая Луна появляется на небосводе, когда она находится на своем ближайшем расстоянии до Земли, известной как перигей. По сути, Суперлуние выглядит больше и ярче, чем обычная Луна, поскольку находится ближе к нашей планете.

Расстояние от Луны до Земли не постоянно, поскольку орбита Луны является эллиптической, а не круговой. Когда Луна находится на ближайшем расстоянии до Земли, эту точку называют перигеем. А когда Луна находится на своем отдаленном расстоянии, это называют апогеем.

Разница между ближайшим и самым отдаленным расстояниями Луны до Земли составляет примерно 30 000 км. Когда Луна находится на перигее, ее диаметр на небосводе может увеличиться примерно на 14% или более, что приводит к эффекту, известному как Суперлуние.

Это явление ощущается большим взвешенным чудом на узких горизонтах, когда Луна выходит или заходит. Суперлуния проходят периодически, и не так уж редко, но не всегда легко заметить эту разницу обычным глазом без происходящего знания.

Это явление достаточно благоприятно для астрономических наблюдений и вдохновляет многих людей на изучение небесных явлений. Визуально Суперлуние – это восхитительное небесное явление, которое может привлечь внимание широкой аудитории.

С учетом взглядов эзотерики Суперлуние может способствовать увеличению энергии и интенсивным духовным переживаниям. Особенно важно во время Суперлуния быть внимательным к своим мыслям, чувствам и действиям. Вот некоторые советы по поводу того, что можно сделать во время Суперлуния 1 августа с точки зрения эзотерики:

Медитация и релаксация: Запланируйте медитационную сессию или время отдыха и релаксации. Суперлуние способствует повышению энергии, поэтому это хорошее время для подзарядки души. Усиление намерений: Используйте эту энергию, чтобы сконцентрироваться на своих целях и желаниях. Запишите свои намерения на бумаге или журнале, сконцентрируйтесь на них во время медитации. Ритуалы и обряды: Для некоторых эзотериков Суперлуние может быть временем проведения ритуалов или обрядов, связанных с усилением положительной энергии, очищением или привлечением желаемых изменений. Зарядка кристаллами: Если вы работаете с кристаллами, воспользуйтесь возможностью подзарядить их во время Суперлуние. Разместите их под лучами Луны на окошке или на открытом пространстве на короткое время. Поддержка связи с природой: Сближение с природой может помочь усилить энергетику Суперлуния. Проведите время на улице, наслаждаясь полным сиянием Луны. Запись снов и визуализация: Запишите свои сны во время Суперлуния и воспользуйтесь этим временем для визуализации своих желаний и целей. Благодарность и благодарность: Выразите благодарность за все добро в вашей жизни. Поблагодарите за достижения, поддержку, любовь и все блага, которые у вас есть.

Запомните, что каждый человек уникален, поэтому следует прислушиваться к своему внутреннему голосу и делать то, что отвечает вашим потребностям и желаниям в этот особый период.

С учетом эзотерики, Суперлуние является периодом интенсивной энергии и духовной силы, поэтому некоторые эзотерические учителя могут рекомендовать некоторые ограничения для обеспечения положительного и гармоничного влияния этого явления на человека. Однако следует отметить, что эти советы носят субъективный характер, и каждый человек может воспринимать энергию Суперлуния по-разному. Таким образом, ознакомьтесь с нижеследующими советами, но всегда доверяйте своей интуиции и потребностям своего собственного тела и души:

Запрет на потребление алкоголя и наркотиков: Известно, что Суперлуние усиливает эмоции и духовные переживания, поэтому избегайте употребления веществ, которые могут повлиять на ваше сознание и восприятие. Запрет на негативные мысли и эмоции: Суперлуние может увеличить вашу чувствительность к окружающей среде, поэтому избегайте распространения негативных мыслей, конфликтов и злобы. Запрет на тяжелую физическую нагрузку: Выборочно выбирайте типы физических упражнений во время Суперлуния, поскольку ваше тело может быть более чувствительным. Избегайте чрезмерного напряжения и риска травм. Запрет на сильную перегрузку умственной деятельности: Попытайтесь не забивать свой разум чрезмерной нагрузкой или сложными проблемами. Обеспечьте себе достаточно времени для отдыха и отключения. Запрет на важные решения: Избегайте принятия значительных решений на спонтанность во время Суперлуния. Важные решения могут быть сделаны, но лучше сохранить некоторое время на мысли и размышления.

Опять же эти советы носят несколько субъективный характер, и каждый человек может чувствовать энергию Суперлуния по-разному. Если у вас есть конкретные духовные практики или соблюдаемые ритуалы, это может быть хорошим временем для их практики. Самое главное – слушайте свою интуицию и делайте то, что чувствуете правильным для своей личной практики.

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