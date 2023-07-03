Суперлуние 3 июля 2023: что стоит сделать и что категорически запрещено

По мнению эзотерики, суперлуние может быть особым временем, полным энергии и возможностей.

Вот несколько советов по поводу того, что можно делать во время суперлуния с точки зрения эзотерики:

Наблюдение: Старайтесь наблюдать за суперлуньем, когда он сияет ярче обычного. Выйдите на улицу и наслаждайтесь его присутствием. Обратите внимание на изменения в атмосфере и влияние, которое это имеет на ваше самочувствие. Медитация: Используйте это время для медитации или созерцания. Сядьте в тихом месте, сосредоточьтесь на луне и на его энергии. Ощутите его силу и соединитесь с ним. Зарядка кристаллами: Суперлуние считается мощным периодом для зарядки кристаллами. Положите свои любимые кристаллы на улице в течение ночи во время суперлуния, чтобы их энергия насытилась его магией. Интенции и мантры: Определите свои намерения или цели и повторяйте их в форме мантры во время суперлуния. Верят, что это может увеличить силу ваших намерений и помочь в их осуществлении. Ритуалы и обряды: Если у вас есть особые ритуалы или обряды, которые вы обычно выполняете во время полнолуния, используйте эту возможность, чтобы их укрепить или расширить. Подумайте о том, какие элементы можно добавить, чтобы отдать почет суперлунию.

Важно помнить, что эзотерические практики и верования субъективны, и каждый человек может иметь собственную интерпретацию или подход к суперлунию. Следует доверять своему собственному внутреннему ощущению и делать то, что вы считаете наиболее естественным и подходящим для себя.

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В эзотерической практике нет жестких запретов, но есть некоторые рекомендации по поводу того, что можно избегать во время суперлуния. Вот несколько вещей, которые некоторые люди могут считать категорически необходимыми:

Негативное мнение и энергия: Избегайте негативных мыслей, эмоций и ситуаций. Суперлуние считается временем, когда энергия может быть увеличена, и негативные эмоции могут быть усиленными. Следите за своими мыслями и старайтесь поддерживать положительный ментальный статус. Трудные разговоры и конфликты: Избегайте трудных разговоров, конфликтов или напряженных ситуаций во время суперлуния. Этот период может быть чувствительным, поэтому лучше сосредоточиться на мире и гармонии. Перегрузка: Не пытайтесь делать слишком много вещей или быть перегруженными во время суперлуния. Найти баланс и отдыхать важно для того, чтобы насладиться этим энергетическим периодом. Некомпетентные ритуалы: Избегайте ритуалов, которые могут иметь отрицательные последствия. Если вы намерены заняться ритуалами, помните, что важно делать их с уважением, пониманием и ответственностью.

Это лишь общие рекомендации, и каждый человек может собственноручно решить, что для него правильно во время суперлуния. Важно всегда слушать свою интуицию и доверять своим внутренним ощущениям.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, предсказание, мольфарство, экстрасенсорика — не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

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