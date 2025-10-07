Суперлуние 7 октября 2025: что это за явление и как оно повлияет на все знаки зодиака

Суперлуние / © ТСН.ua

Суперлуние — это полнолуние, которое происходит в момент, когда Луна находится на малейшем расстоянии от Земли, в точке, которую называют перигеем. Поэтому он кажется на 14% больше и на 30% ярче.

Полнолуние 7 октября приходится на знак Овна, противоположный Солнцу в Весах, поэтому его энергия символизирует противостояние между собственными желаниями и потребностью гармонии в отношениях.

Об этом рассказала эзотерик Елена Кузьмич.

Астрологи говорят, что этот Суперлуние поможет «сдвинуть с места» те сферы жизни, где долго царил застой, но может вызвать эмоциональные всплески и импульсивные решения.

Как Суперлуние в Овне повлияет на разные знаки зодиака

Овен

Луна в вашем знаке усиливает энергию, но может спровоцировать чрезмерную лихорадку. Важно направить силу в конкретные цели, а не в споры.

Телец

Эмоции столкнутся со стремлением к стабильности. Не торопитесь с финансовыми решениями, сосредоточьтесь на практических действиях.

Близнецы

Возможны конфликты в коммуникации. Воздержитесь от резких высказываний – лучше обсуждать идеи после 9 октября.

Рак

Полнолуние активирует ваш внутренний мир. Займитесь эмоциональной гигиеной – медитацией, творчеством или прогулками у воды.

Лев

Появится потребность в признании и действии. Это хорошее время для выступлений, лидерских решений, публичных шагов.

Дева

Суперлуние может вывести вас из рутины. Позвольте отпустить контроль и посмотреть на ситуацию шире.

Весы

Испытания для партнерства. Важно не жертвовать своими границами, а научиться договариваться.

Скорпион

Повышенная эмоциональность и склонность к ревности. Используйте энергию полные для очистки от старых оскорблений.

Стрелец

Желание перемен и путешествий может усилиться. Хорошее время для планирования новых начинаний или обучения.

Козерог

Полнолуние осветит напряжение между работой и домом. Обратите внимание на баланс между обязанностями и личной жизнью.

Водолей

Идеи будут появляться молниеносно. Записывайте вдохновение, но не спешите реализовывать – дождитесь стабильности.

Рыбы

Увеличится чувствительность и интуиция. Хорошее время для творчества, медитаций и внутренних открытий.

Что стоит сделать во время Суперлуния

Провести вечер в покое, избегать конфликтов.

Отпустить все, что больше не служит – старые эмоции, привычки или сомнения.

Записать свои цели на следующие недели.

Прислушаться к телу — оно может подсказать, в чем нуждается душа.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

