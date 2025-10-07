- Дата публикации
-
- Категория
- Астрология
- Количество просмотров
- 179
- Время на прочтение
- 3 мин
Суперлуние 7 октября 2025: что это за явление и как оно повлияет на все знаки зодиака
В ночь на 7 октября 2025 года украинцы смогут наблюдать редкое небесное явление — осеннее Суперлуние. Это полнолуние, известное как Урожайное или Жатва, будет совпадать с моментом ближайшего прохождения Луны к Земле, поэтому будет светить ярче и большим диском, чем обычно. Астрологи предупреждают – это время эмоционального напряжения, смелых решений и неожиданных сдвигов в жизни.
Суперлуние — это полнолуние, которое происходит в момент, когда Луна находится на малейшем расстоянии от Земли, в точке, которую называют перигеем. Поэтому он кажется на 14% больше и на 30% ярче.
Полнолуние 7 октября приходится на знак Овна, противоположный Солнцу в Весах, поэтому его энергия символизирует противостояние между собственными желаниями и потребностью гармонии в отношениях.
Об этом рассказала эзотерик Елена Кузьмич.
Астрологи говорят, что этот Суперлуние поможет «сдвинуть с места» те сферы жизни, где долго царил застой, но может вызвать эмоциональные всплески и импульсивные решения.
Как Суперлуние в Овне повлияет на разные знаки зодиака
Овен
Луна в вашем знаке усиливает энергию, но может спровоцировать чрезмерную лихорадку. Важно направить силу в конкретные цели, а не в споры.
Телец
Эмоции столкнутся со стремлением к стабильности. Не торопитесь с финансовыми решениями, сосредоточьтесь на практических действиях.
Близнецы
Возможны конфликты в коммуникации. Воздержитесь от резких высказываний – лучше обсуждать идеи после 9 октября.
Рак
Полнолуние активирует ваш внутренний мир. Займитесь эмоциональной гигиеной – медитацией, творчеством или прогулками у воды.
Лев
Появится потребность в признании и действии. Это хорошее время для выступлений, лидерских решений, публичных шагов.
Дева
Суперлуние может вывести вас из рутины. Позвольте отпустить контроль и посмотреть на ситуацию шире.
Весы
Испытания для партнерства. Важно не жертвовать своими границами, а научиться договариваться.
Скорпион
Повышенная эмоциональность и склонность к ревности. Используйте энергию полные для очистки от старых оскорблений.
Стрелец
Желание перемен и путешествий может усилиться. Хорошее время для планирования новых начинаний или обучения.
Козерог
Полнолуние осветит напряжение между работой и домом. Обратите внимание на баланс между обязанностями и личной жизнью.
Водолей
Идеи будут появляться молниеносно. Записывайте вдохновение, но не спешите реализовывать – дождитесь стабильности.
Рыбы
Увеличится чувствительность и интуиция. Хорошее время для творчества, медитаций и внутренних открытий.
Что стоит сделать во время Суперлуния
Провести вечер в покое, избегать конфликтов.
Отпустить все, что больше не служит – старые эмоции, привычки или сомнения.
Записать свои цели на следующие недели.
Прислушаться к телу — оно может подсказать, в чем нуждается душа.
Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.
Напомним, что осень дарит любовь: эти три знака в октябре 2025 года наконец-то встретят свою вторую половинку.
Первые дни октября станут для этих знаков зодиака периодом вдохновения, тепла и романтических открытий. Главное — позволить быть искренними и вовремя принять подарки судьбы.