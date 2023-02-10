Существует огромный шанс: тарологиня сделала неожиданный прогноз об окончании войны

Уже весной 2023 г. после мощной американской помощи Украина может окончательно победить российских агрессоров.

Известная тарологиня Людмила Хомутовская предусмотрела большую вероятность завершения войны уже весной 2023 года.

О таком предвидении сообщает УНИАН.

По ее словам, существует очень большой шанс закрыть этот вопрос.

"Насколько этот вопрос возьмут в свои руки дипломаты и как они это отработают — покажет только время, но шанс огромен", — уверяет тарологиня.

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Людмила Хомутовская отметила, что будет способствовать завершению войны западная военная помощь, которая до сих пор была недостаточна.

“Сейчас только начинают слышать Украину. Страны Европы могли бы помогать лучше, они жмутся. А вот США уже сейчас включаются. Они будут давать самое дорогое, самое современное, самое нужное, самое новое. Еще немного и США включаться по полной", — подытожила астрологиня.

Астрология, тарология, нумерология, гадания, предсказания, мольфарство, экстрасенсорика — не являются науками, и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силу духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

Напомним, ранее астролог Влад Росс заявил, что президента РФ Владимира Путина уже совсем скоро ждет полное поражение на поле боя после того, как он во второй раз начнет полномасштабное наступление.

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