Свершилось ужасное предсказание Ванги о 2025 году: что еще она предвидела

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Легендарная провидица, известная своей способностью предвидеть крупные глобальные события, точно предупредила о разрушительных землетрясениях, прокатившихся по всему миру за последнюю неделю. Ванга, которую называют "Балканским Нострадамусом", предсказывал, что 2025 год принесет сокрушительные землетрясения, а Европу потрясет разрушительная война.

Об этом пишет Daily Mail.

В издании отмечают, что провидица точно предусмотрела теракт 11 сентября 2001 года в США, смерть принцессы Дианы и подъем Китая до ее смерти в 1996 году.

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Сейчас, когда опустошенные гражданской войной Мьянма и Таиланд пытаются оправиться после разрушительных землетрясений, прогнозы Бабы о разоряющих мир землетрясениях выглядят жутко правдивыми.

В дополнение к бесчисленным землетрясениям, поразившим разные части земного шара на прошлой неделе, страна Океании Тонга также пострадала от землетрясения магнитудой 7,1, что привело к предупреждению о цунами для этой тихоокеанской островной страны.

Среди других прогнозов, сделанных на 2025 год, провидица утверждала, что чума может охватить земной шар, а мир может вступить в контакт с инопланетянами. Наряду со своими предвидениями по климатическим кризисам, Баба Ванга также предусмотрела, что Европу потрясет разрушительная война и всемирная экономическая катастрофа.

Ее слова совпадают с предвидениями другого известного пророка – Нострадамуса. Нострадамус предсказал мрачную судьбу на этот год, предупреждая, что Англия увидит, что "жестокие войны" разразятся с "ее флангов".

Нострадамус, живший во Франции в 16 веке и названный «самым известным провидцем» в истории, предсказал «уменьшение влияния западных государств» и «появление новых мировых государств».

Заметим, что предсказания Ванги доходят до 5079 года, когда она верит, что наступит конец света. Ванга также заявляла, что к 2043 году в Европе будет царить мусульманское правление, а коммунизм распространится по миру в 2076 году. Она ожидала, что к 2028 году люди начнут осваивать Венеру.

Астрология, тарология, нумерология, гадания, предсказания, мольфарство, экстрасенсорика — не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

Ранее мы писали, что говорил Нострадамус о войне в Украине и дате ее окончания.