Невероятные предсказания, которые сбылись: 9 провидцев, чьи слова заставляют верить в мистику

Свершившиеся жуткие пророчества смешивают верить в мистику

Пророки и провидцы всегда восхищали человечество. Их предсказания, которые иногда впечатляюще совпадали с реальными событиями, породили множество легенд и мифов. От Нострадамуса, предсказавшего приход Гитлера, до Джин Диксон, которая напророчила смерть Кеннеди — эти истории показывают, как тонко переплетается мистика с реальностью.

Об этом пишет Sky History.

Пророчества, которые предсказали судьбу королей

Одним из самых известных пророков был Роберт Никсон – «Чеширский пророк», живший в XV веке. Однажды в таверне он удивил всех предсказанием: «Когда ворон построит гнездо в пасти каменного льва на крыше церкви в Чешире, король Англии будет изгнан из своего королевства, чтобы не вернуться никогда». Через двести лет, в 1688 году, ворон действительно построил гнездо на горгулье, а на следующий день король Яков II был свергнут и выслан во Францию.

Сестра-бенедиктинка Элизабет Бартон, известная как «Святая дева из Кента», приобрела популярность в Англии благодаря своим пророчествам. Однако ее популярность закончилась, когда она начала предсказывать, что король Генрих VIII «умрет смертью злодея», если разведется с Екатериной Арагонской и женится на Анне Болейн. Король Генрих VIII, слывший кровавым диктатором, не стал терпеть подобных заявлений, и Элизабет вместе с пятью сообщниками была казнена как «фальшивая пророчица».

Французский оккультист Жак Казот на одной из парижских вечеринок в 1788 году шокировал гостей, предсказав, что короля Людовика XVI, а также многих присутствующих казнят на гильотине. Менее чем через пять лет большинство из них действительно были казнены во время Французской революции. Сам Казот также разделил их судьбу — был обезглавлен в 1792 году.

Предсказание больших событий

Нострадамус — самый известный провидец, которому приписывают множество исторических предсказаний, включая приход Наполеона и падение Берлинской стены. Однако самым популярным является предсказание о приходе Адольфа Гитлера. Нострадамус в своих "Пророчествах" писал о рождении лидера "в горах Австрии близ Рейна" и о битве против "Гистера". Хотя большинство ученых считает это толкование ошибочным (ведь «Hister» — это древнее название Дуная), оно прочно укоренилось в массовой культуре.

Уильям Лилли, сын фермера, в свое время стал одним из самых влиятельных астрологов Англии. В 1651 году он опубликовал книгу «Монархия или не монархия» с рисунками, которые, как впоследствии утверждали, точно предсказали Большой лондонский огонь 1666 года. После пожара его даже обвинили в поджоге, однако он мирно дожил до глубокой старости.

"На поле битвы под Каллоденом прольется лучшая кровь горцев, и не будет пощады", — такие слова произнес в XVII веке Браханский провидец, фермер Кеннет Маккензи. Спустя столетие, в 1746 году, на этом месте произошло сражение при Каллодене, где армия повстанцев была разгромлена правительственными войсками, которые, по свидетельству, действительно не проявляли милосердия к побежденным.

Еврейский телепат Вольф Мессинг, работавший на Сталина, еще до начала Второй мировой войны предсказал судьбу Гитлера. В 1937 году в варшавском театре он заявил: "Если Гитлер пойдет войной на Восток, его ждет смерть". Он также, как утверждают, предсказал, что советские танки войдут в Берлин.

Предсказание судьбы и смерти

Шведский полиглот Эмануэль Сведенборг обладал множеством мистических способностей. Он утверждал, что может общаться с духами и предсказал пожар в Стокгольме в 1759 году, находясь в 250 милях от города. Его самым удивительным пророчеством была собственная смерть. В 1772 году он написал письмо основателю методистской церкви Джону Уэсли, в котором сообщил, что 29 марта присоединится к «миру духов». В тот день Сведенборг действительно умер.

Американская астролог Джин Диксон прославилась своими предсказаниями, за что ее прозвали национальной провидицей. Уже в 1952 году она заявила, что «голубоглазый демократ», победивший на выборах 1960 года, «будет убит или умрет на должности». Это предсказание сбылось 22 ноября 1963 года, когда президент Джон Ф. Кеннеди был убит в Далласе. По словам Диксон, она даже знала, что часть имени убийцы была «Освальд», и умоляла Кеннеди не ехать туда. Однако критики указывают на то, что многие ее пророчества оказались ложными, а это могло быть только удачным совпадением.

Напомним, согласно пророчеству Ванги, в 2026 году человечество может столкнуться с масштабными землетрясениями, экстремальными климатическими изменениями и встречей с пришельцами.