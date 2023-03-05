Свержение диктаторов и новый этап жизни общества: астролог озвучила прогноз на март

В частности, в прогнозе идет речь о возможном повторении такого же "эффекта, как с российским военным кораблем".

Астрологический прогноз на март для Украины и мира сделала известная астролог Валентина Виттрок, предупредившая о многом новом.

Об этом Виттрок написала в Сети.

По словам астролога, первые дни весны – это очень волшебный период, во время которого у многих будут откровения и вещие сны. Это прекрасное время для огненных знаков зодиака, рожденных в начале августа, апреля и декабря.

"В начале марта в социуме состоятся помпезные события знаменитостей и коронованных", – отметила Виттрок.

Она предупредила, что 7 марта будет особое полнолуние и тогда раскроется какая-то тайна.

"Следует помнить, что любое полнолуние — это прежде всего, критическое время, когда гравитация земли создает огромный дисбаланс в наших организмах, и любой всплеск может повлечь за собой ряд негативных событий", — отметила астроэксперт.

Она также предвещает, что с 7 марта ожидается реорганизация тайных ведомств.

"Амнистируют политических заключенных, восстановят в правах диссидентов, дадут возможность вернуться на родину тем, кто когда-то вынужден был ее покинуть, или "откроют" границы для свободного въезда и выезда из страны. Появление "мессий", разгул мистики и пророчеств, ухудшится эпидемиологическая обстановка", – говорится в сообщении Виттрок.

Она отметила, что в странах тотального режима усилится нагнетание страха.

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В то же время астролог дала оптимистический прогноз на 14 и 15 марта.

"На фоне военных действий может быть такой же эффект, как с российским военным кораблем, который затонул благодаря точному прицелу украинского снайпера", – обратила внимание Виттрок.

Во второй половине марта, а именно с 16 до 20 в эзотерических кругах наступят так называемые "проклятые дни". Тогда нежелательно заключать браки и устраивать какие-то шумные начинания.

А с 20 марта, по прогнозу астролога, начнется новый этап в жизни общества. 24 марта посаженные как в бизнесе, так и в теплицах "семена" дадут свои всходы.

С 24 марта по 12 июня Плутон перейдет в знак Водолея.

"Роковое дыхание Плутона начнет ощущаться не только в странах Водолея: Россия/Канада, и просто во всем мире... По всему миру начнут сметать диктаторские режимы, и это очень важно для тех стран, где идут войны", — подчеркнула Виттрок.

Напомним, астролог Ольга Медвецкая предупредила украинцев об угрозе обстрелов в марте, в том числе и угрозе применения химического оружия. Однако она предвещает и хорошие новости с фронта.

Астрология, тарология, нумерология, гадания, предсказания, мольфарство, экстрасенсорика — не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

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