- Дата публикации
-
- Категория
- Астрология
- Количество просмотров
- 146
- Время на прочтение
- 2 мин
Таро-предупреждение на 1 марта: для трех знаков это станет днем нового старта
1 марта может стать точкой отсчета для давно назревавшего решения.
Гороскоп по картам Таро на 1 марта указывает на энергию начала, финансовую возможность и неожиданную инициативу для части знаков зодиака.
Главная карта дня — Туз Жезлов
Это карта импульса и старта. Она говорит о новой идее, предложении или решении, которое появляется внезапно. День не для сомнений – а для действия.
1 марта – о первом шаге.
Знаки, для которых открывается возможность
Близнецы — Маг
Ваши слова и действия могут изменить ход событий. Инициатива работает на вас.
Лев — Солнце
Благоприятный день для важного разговора или презентации. Есть шанс получить поддержку.
Козорог — Колесница
Возможность продвинуть дело вперед. Главное – не тормозить себя.
Кому стоит действовать осторожнее
Телец — Семка Пентаклев
Не торопитесь с финансовыми решениями.
Скорпион — Пятерка Мечев
Конфликт может испортить перспективу.
Прогноз для других знаков
Овен — Рыцарь Жезлов
Энергии много, но важно контролировать темп.
Рак — Верховная Жрица
Прислушивайтесь к внутренним ощущениям.
Дева — Восьмерка Пентаклов
Сконцентрируйтесь на работе – результат будет.
Весы — Справедливость
День для взвешенных решений.
Стрелец — Туз Кубков
Позитив в личной сфере.
Водолей — Звезда
Возникает новая перспектива.
Рыбы — Двойка Кубков
Благоприятный день для уговоров.
1 марта — день старта и инициативы. Карты Таро указывают, что возможность появится там, где вы готовы действовать первыми.
Напомним, перуанские шаманы сделали шокирующий прогноз на 2026 год. Колдуны прочат падение режима в Венесуэле и тяжелую болезнь президента США, а также видят окончание войны в Украине.
Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.