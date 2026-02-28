Таро-предупреждение на 1 марта: для трех знаков это станет днем нового старта

Карты Таро / © ТСН.ua

Гороскоп по картам Таро на 1 марта указывает на энергию начала, финансовую возможность и неожиданную инициативу для части знаков зодиака.

Главная карта дня — Туз Жезлов

Это карта импульса и старта. Она говорит о новой идее, предложении или решении, которое появляется внезапно. День не для сомнений – а для действия.

1 марта – о первом шаге.

Знаки, для которых открывается возможность

Близнецы — Маг

Ваши слова и действия могут изменить ход событий. Инициатива работает на вас.

Лев — Солнце

Благоприятный день для важного разговора или презентации. Есть шанс получить поддержку.

Козорог — Колесница

Возможность продвинуть дело вперед. Главное – не тормозить себя.

Кому стоит действовать осторожнее

Телец — Семка Пентаклев

Не торопитесь с финансовыми решениями.

Скорпион — Пятерка Мечев

Конфликт может испортить перспективу.

Прогноз для других знаков

Овен — Рыцарь Жезлов

Энергии много, но важно контролировать темп.

Рак — Верховная Жрица

Прислушивайтесь к внутренним ощущениям.

Дева — Восьмерка Пентаклов

Сконцентрируйтесь на работе – результат будет.

Весы — Справедливость

День для взвешенных решений.

Стрелец — Туз Кубков

Позитив в личной сфере.

Водолей — Звезда

Возникает новая перспектива.

Рыбы — Двойка Кубков

Благоприятный день для уговоров.

1 марта — день старта и инициативы. Карты Таро указывают, что возможность появится там, где вы готовы действовать первыми.

