Таро-предупреждение на 11 февраля: карты назвали знаки, для которых день может резко изменить планы

Карты Таро / © ТСН.ua

11 февраля 2026 года может заставить пересмотреть планы быстрее, чем ожидается.

Главная карта дня — Колесо Фортуны

Это карта резких перемен и поворотов судьбы. Она говорит о дне, когда ситуации могут разворачиваться не по сценарию, но именно это открывает новые возможности. Гибкость сегодня — главный козырь.

Топ-3 знаков дня

Стрелец

Изменение планов обернется к лучшему. Важно не сопротивляться новому.

Близнецы

Новость или встреча могут резко изменить настроение дня.

Рыбы

Интуиция поможет воспользоваться неожиданной возможностью.

Прогноз для всех знаков зодиака

Овен — Рыцарь Жезлов

События подталкивают быстро действовать. Следует держать баланс между импульсом и разумом.

Телец — Девятка Пентаклей

Возможно чувство удовлетворения от результатов. День дает уверенность.

Близнецы — Паж Мечей

Информация сегодня играет ключевую роль. Внимательность даст предпочтение.

Рак — Двойка Кубков

Удачный день для договоренностей и диалога.

Лев — Солнце

Положительные события добавляют энергию. Вы в центре внимания.

Дева — Восьмерка Пентаклей

Последовательность дает результат. День продуктивный.

Весы — Справедливость

Взвешенные решения принесут пользу.

Скорпион — Сила

Покой поможет избежать излишних конфликтов.

Стрелец — Колесо Фортуны

Карта дня для вас особенно сильная. Удача может удивить.

Козерог — Император

Контроль за ситуацией дает стабильность.

Водолей — Звезда

Надежда и новые идеи вдохновляют.

Рыбы — Верховная Жрица

Интуиция подскажет подходящий момент для действия.

11 февраля — день перемен и неожиданных поворотов. Карты Таро советуют быть гибкими, потому что новый сценарий может оказаться лучше.

Напомним, перуанские шаманы сделали шокирующий прогноз на 2026 год. Колдуны прочат падение режима в Венесуэле и тяжелую болезнь президента США, а также видят окончание войны в Украине.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.