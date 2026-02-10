- Дата публикации
Таро-предупреждение на 11 февраля: карты назвали знаки, для которых день может резко изменить планы
11 февраля может принести событие, которое заставит быстро пересмотреть планы.
11 февраля 2026 года может заставить пересмотреть планы быстрее, чем ожидается.
Главная карта дня — Колесо Фортуны
Это карта резких перемен и поворотов судьбы. Она говорит о дне, когда ситуации могут разворачиваться не по сценарию, но именно это открывает новые возможности. Гибкость сегодня — главный козырь.
Топ-3 знаков дня
Стрелец
Изменение планов обернется к лучшему. Важно не сопротивляться новому.
Близнецы
Новость или встреча могут резко изменить настроение дня.
Рыбы
Интуиция поможет воспользоваться неожиданной возможностью.
Прогноз для всех знаков зодиака
Овен — Рыцарь Жезлов
События подталкивают быстро действовать. Следует держать баланс между импульсом и разумом.
Телец — Девятка Пентаклей
Возможно чувство удовлетворения от результатов. День дает уверенность.
Близнецы — Паж Мечей
Информация сегодня играет ключевую роль. Внимательность даст предпочтение.
Рак — Двойка Кубков
Удачный день для договоренностей и диалога.
Лев — Солнце
Положительные события добавляют энергию. Вы в центре внимания.
Дева — Восьмерка Пентаклей
Последовательность дает результат. День продуктивный.
Весы — Справедливость
Взвешенные решения принесут пользу.
Скорпион — Сила
Покой поможет избежать излишних конфликтов.
Стрелец — Колесо Фортуны
Карта дня для вас особенно сильная. Удача может удивить.
Козерог — Император
Контроль за ситуацией дает стабильность.
Водолей — Звезда
Надежда и новые идеи вдохновляют.
Рыбы — Верховная Жрица
Интуиция подскажет подходящий момент для действия.
11 февраля — день перемен и неожиданных поворотов. Карты Таро советуют быть гибкими, потому что новый сценарий может оказаться лучше.
Напомним, перуанские шаманы сделали шокирующий прогноз на 2026 год. Колдуны прочат падение режима в Венесуэле и тяжелую болезнь президента США, а также видят окончание войны в Украине.
Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.