Таро-предупреждение на 14 февраля: карты назвали знаки, для которых День влюбленных станет поворотным

Этот День влюбленных может принести признание, изменившее ход отношений.

Главная карта дня — Влюбленные

Это не только о романтике, но и о выборе в чувствах. Карта говорит о дне, когда придется честно ответить себе: что настоящее, а что привычка. Некоторые решения сегодня могут изменить формат отношений.

ТОП-3 знака дня

Весы

Возможно признание или разговор, который расставит все по своим местам. День о ясности в чувствах.

Лев

Внимание и симпатия к вам растут. Кто может проявить инициативу.

Скорпион

Ситуация в отношениях выходит на новый уровень. Важна откровенность.

Прогноз для всех знаков

Овен — Рыцарь Кубков

Романтический жест или внезапный флирт. День об эмоциях.

Телец — Четверка Пентаклей

Страх потерять может мешать открытости. Следует быть искренними.

Близнецы — Паж Кубков

Возможно приятное уведомление или знак внимания.

Рак — Двойка Кубков

Хороший день для взаимности и теплых разговоров.

Лев — Солнце

Вы в центре внимания. День придает уверенность.

Дева — Справедливость

Честный разговор поможет снять напряжение.

Весы — Влюбленные

Карта дня для вас. Выбор в чувствах станет ключевым.

Скорпион — Сила

Контроль эмоций поможет избежать конфликта.

Стрелец — Тройка Кубков

Возможна приятная встреча или праздничное настроение.

Козорог — Иерофант

Тема серьезности и определенности в отношениях.

Водолей — Звезда

Надежда на развитие эмоций.

Рыбы — Луна

Эмоции могут быть изменчивыми. Не делайте поспешных выводов.

14 февраля — день честных чувств и важных разговоров. Карты Таро советуют не играть роли, а быть искренними.

