- Дата публикации
-
- Категория
- Астрология
- Количество просмотров
- 157
- Время на прочтение
- 2 мин
Таро-предупреждение на 15 февраля: карты назвали знаки, для которых день принесет важные последствия
15 февраля может показать последствия вчерашних решений и расставить все по своим местам.
15 февраля может показать, к чему действительно привели недавние решения.
Главная карта дня — Суд
Это карта итогов и осознаний. Она говорит о дне, когда становится понятно, какие решения были правильными, а какие нуждаются в пересмотре. События могут открыть глаза реальному положению дел.
ТОП-3 знака дня
Скорпион
День приносит важное осознание. Вы увидите ситуацию без иллюзий.
Козерог
Решение дает конкретный результат. Наступает ясность в планах.
Близнецы
Разговор или новость могут поставить точку в сомнениях.
Прогноз для всех знаков
Овен — Рыцарь Мечев
День правды и прямой беседы. Не все слова будут мягкими, но полезными.
Телец — Король Пентаклей
Практичность поможет стабилизировать ситуацию.
Близнецы — Паж Мечей
Информация сегодня меняет видение.
Рак — Двойка Кубков
Важный разговор в отношениях дает ясность.
Лев — Солнце
Ситуация проясняется и придает уверенность.
Дева — Восьмерка Пентаклей
Результаты зависят от последовательности.
Весы — Справедливость
Честность становится ключом к решениям.
Скорпион — Суд
Карта дня для вас. Осознание может изменить курс.
Стрелец — Тройка Жезлов
Взгляд на будущее поможет отпустить прошлое.
Козорог — Император
Контроль за ситуацией возвращается.
Водолей — Звезда
Появляется надежда на лучшее решение.
Рыбы — Верховная Жрица
Интуиция подскажет верный вывод.
15 февраля – день итогов и честных выводов. Карты Таро советуют смотреть на ситуации реально, потому что именно это поможет двигаться дальше.
Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.