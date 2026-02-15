Таро-предупреждение на 16–22 февраля: карты назвали знаки, которым неделя принесет денежные шансы и важные изменения

Карты Таро / © ТСН.ua

6–22 февраля может показать, где вас ждет выгода, а где лишние расходы.

Главная карта недели — Туз Пентаклей

Это карта денег, выгоды и реальных шансов. Она указывает на период, когда появляются возможности улучшить материальную ситуацию или сделать удачный шаг по делам. Даже небольшие решения могут иметь продолжение.

ТОП-3 знака недели

Телец

Одна из сильнейших недель в финансовом плане. Может появиться шанс заработка или выгодное предложение.

Козорыг

Решения по делам и работе принесут стабильность. Практичность сейчас особенно выгодна.

Дева

Внимательность к деталям поможет извлечь пользу или избежать потерь.

Прогноз для всех знаков зодиака

Овен — Рыцарь Жезлов

Неделя активных действий. Инициатива поможет продвинуть дела, но следует избегать импульсивных издержек.

Телец — Туз Пентаклей

Карта недели для вас. Финансовый шанс или полезная возможность очень вероятны.

Близнецы — Паж Мечев

Информация и новости могут подсказать выгодное направление. Слушайте внимательно.

Рак — Королева Кубков

Интуиция поможет принять правильные решения, особенно в расходах.

Лев — Солнце

Положительные события придают уверенность. Неделя благоприятна для решений.

Дева — Восьмерка Пентаклей

Труд и сосредоточенность принесут конкретный результат.

Весы — Справедливость

Финансовые вопросы нуждаются в взвешенности. Честные решения более выгодны.

Скорпион — Семка Мечей

Лучше избегать сомнительных сделок и необдуманных решений.

Стрелец — Тройка Жезлов

Возможность перспективы. Думайте заранее.

Козорог — Король Пентаклей

Неделя стабильности и разумных вложений.

Водолей — Звезда

Надежда на улучшение финансовой ситуации. Возникают идеи.

Рыбы — Верховная Жрица

Интуиция подскажет, где настоящая выгода.

Неделя 16–22 февраля — о финансовых возможностях и разумных решениях. Карты Таро советуют внимательно относиться к предложениям и не торопиться с расходами.

